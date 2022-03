Als die Cholera nach Hamburg kam

Der britische Historiker Richard J. Evans hat sein fulminantes Werk über den Ausbruch der Seuche neu aufgelegt. Die Parallelen zur Gegenwart sind verblüffend.

16.03.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Wie ein überdimensionierter Backstein liegt das Buch in der Hand. Doch man sollte sich nicht von der schieren Dimension des über 850 Seiten starken Werkes abschrecken lassen: Die überarbeitete Neuauflage „Tod in Hamburg“ des britischen Historikers Richard J. Evans von 1987 liest sich nicht nur spannend, sie ist auch brandaktuell. Verblüffend, welche gesellschaftlichen und politischen Parallelen es zwischen dem Cholera-Ausbruch in der Hansestadt im Jahr 1892 zu der Corona-Krise unserer Tage gibt.

Evans, der mit Werken zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus internationale Bekanntheit erlangt hat, arbeitet minutiös und scharfsinnig heraus, warum ausgerechnet Hamburg als einzige Metropole in Europa so grausam unter der Seuche leiden musste. Allein im Katastrophenjahr 1892 starben in der Hafenstadt 10.000 Menschen in weniger als zwei Monaten. Plastisch beschreibt Evans die folgenschwere Mischung aus Ignoranz, Wissenschaftsfeindlichkeit und fehlender Handlungsschnelle, die zu dem Desaster führte.

Natürlich, die Medizin ist heute erheblich weiter und höher entwickelt als vor 130 Jahren. Doch Arroganz ist im Rückblick alles andere als angebracht. Auch im aktuellen Kampf gegen Corona gibt es Politiker wie den früheren US-Präsidenten Donald Trump oder den amtierenden brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, die die Gefahr des Virus kurzerhand geleugnet haben.

Das Buch ist eine ungeheure Fleißarbeit

Das Buch ist nicht zuletzt auch eine ungeheure Fleißarbeit. Genau dies bemerkt man beim Lesen allerdings nicht. Die Detailverliebtheit des Autors wird niemals zum Selbstzweck. Eine leichte Lektüre ist das Werk dennoch nicht. Die katastrophalen hygienischen Zustände in der Stadt werden schonungslos beschrieben. Die Fleete, also die Wassergräben, die heute einen Teil der Attraktivität Hamburgs ausmachen, waren damals stinkende Kloaken und Einfallstor für die Seuche.

Lesen Sie auch

Immenstädter Tage gegen Antisemitismus Hassparole am Gotteshaus: Beispiele für Antisemitismus im Oberallgäu

Der Quellenreichtum wird ergänzt durch die Betrachtung von persönlichen Lebenswegen und gesellschaftlichen Veränderungen. So liest sich das Buch wie eine Stadtchronik des 19. Jahrhunderts. Als verhängnisvoll erwies sich der Impuls des Hamburger Senats, den Ausbruch der Cholera totzuschweigen – die Angst vor wirtschaftlichen Einbußen war zunächst größer als die Furcht vor der Krankheit. So wurde wertvolle Zeit im Kampf gegen die Seuche verloren.

Nicht nur Evans fühlt sich daran erinnert, wie die chinesische Regierung in Wuhan aus Furcht vor ökonomischem Schaden eine Nachrichtensperre verhängte, um die Verbreitung von Covid-19 zu vertuschen. Der Mikrobiologe und Mediziner Robert Koch musste damals in Hamburg gegen große Widerstände ankämpfen, bevor es ihm gelang, den Senat davon zu überzeugen, endlich moderne Vorsichtsmaßnahmen konsequent und flächendeckend anzuwenden: Mit der Isolierung von Infizierten, ihrer Behandlung in Krankenhäusern und klaren Hygiene- und Quarantäne-Regeln gelang es, die Seuche Schritt für Schritt zurückzudrängen.

In Hamburg wurden insbesondere Arme von der Krankheit dahingerafft. Beengte Wohnverhältnisse gepaart mit desaströsen sanitären Zuständen begünstigten die Ausbreitung der Seuche. Die Sozialdemokratie machte diese strukturellen Defizite zu ihrem Thema. Letztlich mit großem Erfolg. Allerdings gelten auch heute noch enge Wohnungen als Infektionstreiber.

Hinzu kam, dass die Cholera eine Hochkonjunktur für Quacksalber und Betrüger mit sich brachte, die sich eine tiefsitzende Wissenschaftsskepsis zunutze machten. Nimmt man diese Beobachtungen Evans zum Maßstab, kommt einem der deprimierende Gedanke, dass diese Phänomene heute kaum etwas an ihrer Durchschlagskraft verloren haben.

Evans hat sich immer wieder auch mit Verschwörungstheorien befasst

Evans hat sich immer wieder auch mit Verschwörungstheorien befasst. Die Corona-Krise gilt als Beispiel dafür, welche schädliche Dynamik solche Erzählungen erlangen können. Es geht um die Erzeugung von Angst und Hass. Evans kommt zu dem Schluss, dass „Fake News“heute eine weit größere Rolle spielen als in Hamburg zur Zeit der Cholera-Seuche. Die Menschen hätten sich angesichts des Leids und der existenziellen Verunsicherung in Alkohol oder verstärkte Religiosität geflüchtet statt in Verschwörungstheorien, wie Evans schreibt.

Richard J. Evans: Tod in Hamburg. Stadt Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830 bis 1910. Pantheon Verlag, 848 Seiten, 20 Euro.