Amazon Prime Video: Diese neuen Filme und Serien laufen - und diese verschwinden bald

Amazon Prime Video zeigt in seinem neuen Programm ab Februar viele spannende Serien und Filme. Auf was sich Videofans freuen dürfen - und Eile geboten ist.

28.01.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Konkurrent Netflix hat es schon vorgemacht, nun folgt Amazon Prime Video - und geht sogar einen Schritt weiter: Ab Februar holt sich die Online-Videothek die "alten" Spider-Man-Filme ins Programm. Immerhin kann man so zumindest zwei Filme der spannenden dreiteiligen Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire genießen.

Actionreich wird es mit Sicherheit auch in der neuen Serie "Reacher" zugehen. Die holt den gleichnamigen Romanhelden "Jack Reacher" zurück auf die Bildschirme - allerdings ohne Tom Cruise, der den knallharten ehemaligen Soldaten bereits in zwei Filmen verkörperte. Worauf Film- und Serienliebhaber sich - auch in Hinblick auf Valentinstag - freuen dürfen, gibt es hier in unserer Übersicht.

Amazon Prime: Welche neuen Filme ab Februar?

Ab 1. Februar

Spider-Man (mit Tobey Maguire)

Spider-Man 2 Extended

Spider-Man 2 Theatrical

The Green Hornet

Scoob!

Running with the Devil

Arctic

Ab 3. Februar

Tarantino - The Bloody Genius

Ab 4. Februar

Time is Up

Ab 5. Februar

Central Intelligence

Ab 6. Februar

Prinz Charming

Ab 7. Februar

The Protégé - Made for Revenge

Ab 8. Februar

Bad Neighbors

Bad Neighbors 2

Ab 9. Februar

Trolls

Ab 10. Februar

Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe

Ab 11. Februar

I Want You Back

Rooney

Walhalla: Die Legende von Thor

Ab 13. Februar

Mr. Jones

Ab 14. Februar

Mein fast perfekter Valentinstag

Hot Summer Nights

Ab 15. Februar

Liebe ist …

Ab 16. Februar

American Pie 4: Das Klassentreffen

Outlaws - True History of the Kelly Gang

Ab 17. Februar

Ophelia

Stan Lee war der Erfinder von Comicfiguren wie «Spider-Man». Seine freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schwingt sich ab Februar auf Amazon Prime Video über die Bildschirme. Bild: Chris Pizzello, dpa (Archiv)

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen jederzeit möglich)

Amazon Prime: Welche neue Serien ab Februar?

Ab 1. Februar

Schitt’s Creek, Staffel 6

Ab 4. Februar

Reacher, Staffel 1

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy, Staffel 1

Ab 11. Februar

With Love, Staffel 1

Ab 18. Februar

The Marvelous Mrs. Maisel, Staffel 4

Ab 24. Februar

Shameless, Staffel 11

Welche Serien und Filme werden auf Amazon Prime gelöscht?

Abonnenten von Amazon Prime Video müssen im kommenden Monat stark sein. Denn aus der Online-Videothek verschwinden in naher Zukunft alle sieben Teile der "Harry Potter"-Filmreihe. Wann genau, ist unbekannt, da Amazon nur unter der Kategorie "In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten" Aufschluss über verschwindende Titel gibt. (Lesen Sie auch: "Texas Chainsaw Massacre", "Vikings": Diese Filme und Serien sind ab Februar neu auf Netflix)

Diese sind unter anderem (Stand 28. Januar): Alle Filme über "Harry Potter", "Contagion", "Crazy Stupid Love" und die Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Zudem werden bald die Actionkomödie "Johnny English - Jetzt erst recht" und das Überlebensdrama "The Revenant - Der Rückkehrer" nicht mehr zu sehen sein. (Lesen Sie auch: "Orange is the New Black"-Schauspielerin Kathryn Kates ist tot)