ARCHIV - 19.10.2015, Polen, Sztutowo: Besucher gehen am Eingang des Stutthof Museums in Sztutowo (Polen) vorbei, in dem an die Verbrechen im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof erinnert wird. Am 30. September 2021 beginnt vor dem Landgericht Itzehoe ein Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur. Der 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in über 11 000 Fällen vorgeworfen. (zu dpa «Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin wegen Beihilfe zu 11 000 Morden») Foto: Piotr Wi