Anklage nach Mord an Ece steht bevor: So steht es um die Schuldfähigkeit

Die Ermittlungen nach dem Mord an der 14-jährigen Ece in Illerkirchberg stehen kurz vor dem Abschluss. Was ist über das Motiv und die Schuldfähigkeit bekannt?

18.02.2023 | Stand: 10:53 Uhr

Bald elf Wochen ist der Mord an der 14 Jahre alten Ece her. Die Ermittlungen zur brutalen Messerattacke von Illerkirchberg stehen nun aber kurz vor dem Abschluss. Die Polizei hat drei Ordner voll mit Akten bereits an die StaatsanwaltschaftUlmübermittelt. Schon kommende Woche könnte Anklage erhoben werden. Während bei der Frage nach der Schuldfähigkeit des Beschuldigten offensichtlich weitestgehend Klarheit herrscht, steht hinter dem Motiv weiter ein Fragezeichen.

