Anne Will diskutiert heute mit Söder über mögliche Corona-Impfpflicht

07.11.2021 | Stand: 20:36 Uhr

Bei Anne Will heute Abend im Ersten stehen einmal mehr die Corona-Pandemie und ihre Folgen im Mittelpunkt der Debatte. Dabei geht es auch um eine mögliche Impfpflicht in Deutschland. Hier der Überblick über Gäste und Thema am Sonntag, 7. November 2021.

Anne Will heute: Das sind die Gäste am 7. November 2021

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter steil an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntagmorgen mit 191,5 an. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 183,7 gelegen

Für Ungeimpfte sei die Gesundheitsgefahr inzwischen „sehr hoch“, warnt das RKI. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend würden 57 Prozent der Befragten derzeit eine allgemeine Impfpflicht befürworten. Auch werden Forderungen nach verpflichtenden Impfungen für bestimmte Berufsgruppen lauter. Derweil diskutieren Bund und Länder wieder über Maßnahmen, und die mögliche Ampel-Koalition plant, die „epidemische Lage nationaler Tragweite" Ende November auslaufen zu lassen.

Gibt es Konzepte zum Umgang mit Impfunwilligen und Booster-Impfungen? Wie können sensible Bereiche wie Schulen oder Pflegeheime geschützt werden? War der Abbau der Infrastruktur für Tests und Impfungen zu voreilig? Was hat Deutschland aus 18 Monaten Pandemie gelernt?

Anne WIll heute: Sendetermin und Livestream in der Mediathek

Das sind die Themen, über die Anne Will heute Abend mit ihren Gästen sprechen wird. Beginn der Sendung ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Die Sendung ist auch als Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung auch als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.