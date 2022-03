Außenministerin Baerbock und Ukraines Botschafter heute Gäste bei Anne Will

Bei Anne Will heute diskutieren fünf Gäste über den Krieg in der Ukraine. Mit dabei sind Außenministerin Baerbock und der ukrainische Botschafter.

06.03.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Anne Will und fünf Gäste diskutieren heute am Sonntag, 6. März, ein weiteres Mal über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der seit bald zwei Wochen tobt. Wann beginnt die Sendung heute? Wo und wann kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Hier alle Infos zur Talk-Show mit Anne Will heute Abend im Ersten.

Das sind die Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 6. März 2022

Annalena Baerbock

Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Union

Andrij Jaroslawowytsch Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland

Alexander Graf Lambsdorff ( FDP

Egon Ramms, General a.D. des Heeres der Bundeswehr

Das ist das Thema heute Abend bei Anne Will

Seit vorvergangenem Donnerstag lässt Wladimir Putin die Ukraine angreifen. In der zweiten Woche sind seine Truppen weiter auf dem Vormarsch, die Luftangriffe auf größere Städte werden ausgeweitet. Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten befürchtet Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, dass der Ukraine das Schlimmste noch bevorstehe. Dabei wurden wohl bereits hunderte Zivilistinnen und Zivilisten getötet und mehr als eine Million Menschen sind auf der Flucht.

Wie kann der Westen der Ukraine helfen? Was bringen Waffenlieferungen u.a. aus Deutschland? Sollten die Sanktionen trotz der Energieabhängigkeit der EU von Russland ausgebaut werden? Und: Wie ist dieser Krieg zu beenden? Das sind die Fragen, die Anne Will und ihre Gäste heute diskutieren.

Anne Will heute am 6. März: Uhrzeit und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD, also etwas später als sonst .

. Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

