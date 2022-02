Anne Will diskutiert heute mit ihren Gästen über die Ukraine-Krise

Anne Will und Gäste diskutieren heute (20. Februar) über die Ukraine-Krise. Fünf Gäste sind dazu am Sonntagabend im Studio.

20.02.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Anne Will und Gäste diskutieren heute am Sonntag, 20. Februar, über die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine. Wer sind die Gäste heute bei Anne Will? Wann ist die Uhrzeit der Sendung? Wo und wann kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Hier alle Infos zur Talk-Show mit Anne Will heute Abend im Ersten.

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 20. Februar 2022

Ursula von der Leyen ( CDU

Lars Klingbeil (SPD-Parteivorsitzender)

Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Sahra Wagenknecht ( Die Linke

Constanze Stelzenmüller, Publizistin für Außen- und Sicherheitspolitik, The Brookings Institution Washington

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Es geht um die Ukraine-Krise heute bei Anne Will. Russland spricht davon, den Truppenabzug von der ukrainischen Grenze begonnen zu haben. Nato und EU haben starke Zweifel daran. Die US-Regierung befürchtet sogar einen russischen Einmarsch in den kommenden Tagen. Dabei gab es beim Moskau-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz erste Anzeichen von Entspannung. So versicherte Wladimir Putin, Russland wolle keinen neuen Krieg in Europa.

Aber wie verlässlich sind die Aussagen des russischen Staatspräsidenten? Welche diplomatischen Schritte könnten die Krise entschärfen? Was könnten Deutschland und die EU zur Lösung des Konflikts beitragen? Und: Hat Deutschland sich zu abhängig von russischem Gas gemacht? Das sind die Fragen, die die Gäste heute bei Will diskutieren werden.

Anne Will heute am 20. Februar 2022: Uhrzeit und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Nächste Talkshow im Ersten ist am Montag, 21. Februar, "Hart aber fair" mit Frank Plasberg.