Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will heute

Anne Will spricht heute (26.6.22) mit ihren Gästen über die Gasversorgung in Deutschland. Wer ist mit im Studio? Hier die Infos zur Talkshow heute im Ersten.

26.06.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Anne Will heute: An diesem Sonntag, 26. Juni, geht es um die zunehmend schwierige Gasversorgung in Deutschland. Hier alle Infos zum Polit-Talk im Ersten.

Anne Will heute: Gäste im Studio am 26. Juni

Kevin Kühnert ( SPD

Johannes Vogel ( FDP

Claudia Kemfert (Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung)

Jens Spahn CDU

Anna Mayr (Hauptstadtkorrespondentin "Die ZEIT"

Mehr Infos zu den fünf Gästen auch hier.

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Es geht in der Sendung um Deutschlands Gasversorgung. Seit einigen Tagen drosselt Russland seine Gaslieferungen drastisch, auch nach Deutschland. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe des „Notfallplan Gas“ ausgerufen.

Was bedeutet das für die Energiesicherheit hierzulande? Wie werden sich die Gas- und Energiepreise in den kommenden Monaten entwickeln? Um Gas bei der Stromgewinnung zu sparen, will die Bundesregierung dazu verstärkt Kohlekraftwerke nutzen. Wäre es sinnvoll, auch die noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen? Und: Sollten angesichts von hohen Energie- und Lebenshaltungskosten die Menschen erneut entlastet werden? Das sind die Fragen, die Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren will.

Wann kommt Anne Will heute?

Lesen Sie auch

Talksendung im Ersten Das sind die Gäste bei Anne Will heute

Anne Will läuft heute um 21.45 Uhr nach dem Tatort (hier Handlung und Kritik). Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.