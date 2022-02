Anne Will diskutiert heute mit ihren Gästen über den Krieg in der Ukraine

Anne Will und Gäste diskutieren heute Abend (27. Februar) über den Krieg in der Ukraine. Sechs Gäste sind dabei, darunter der lettische Präsident.

27.02.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Anne Will und Gäste diskutieren heute am Sonntag, 27. Februar, über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Sechs Gäste hat Anne Will zu diesem Thema, darunter den lettischen Präsidenten? Wann ist die Uhrzeit der Sendung? Wo und wann kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Hier alle Infos zur Talk-Show mit Anne Will heute Abend im Ersten.

Das sind die Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 27. Februar 2022

Christian Lindner ( FDP

Norbert Röttgen ( CDU

Karl Schlögel, Historiker und Osteuropa-Experte

Ljudmyla Melnyk, Ukrainerin, Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik

Kristina Dunz , Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland

und der lettische Präsident

Das ist das Thema heute Abend bei Anne Will

Seit Donnerstag lässt Wladimir Putin die Ukraine angreifen, die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Die ukrainischen Streitkräfte ziehen für die Verteidigung der Hauptstadt weiter Kräfte zusammen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und im Nordwesten der Hauptstadt, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag bei Facebook. Im ganzen Land laufe die Mobilisierung.

Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Die Europäische Union und USA antworten mit Sanktionen gegen Russland, unter anderem werden bestimmte russische Banken aus Swift ausgeschlossen.

Lässt Präsident Putin sich so stoppen? Wie sollte der Westen darüber hinaus reagieren? Sind die Sorgen der baltischen Staaten berechtigt, sie könnten das nächste Ziel Putins sein? Ist die NATO auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet? Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin?

Anne Will heute am 27. Februar 2022: Uhrzeit und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

