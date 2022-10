Anne Will heute Abend: Gäste und Thema am 16. Oktober

Bei Anne Will geht es heute am 16.10. einmal mehr um Putins Krieg gegen die Ukraine. Hier die Gäste, das Thema und Infos zu Wiederholung und Mediathek.

16.10.2022 | Stand: 00:13 Uhr

Bei Anne Will heute am 16.10. diskutieren fünf Gäste das Thema "Raketen auf zivile Ziele – Ist Putin noch zu stoppen?". Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste im Studio am 16. Oktober 2022

Martin Schulz ( SPD

Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP

Marina Weisband, deutsch-ukrainische Publizistin

Sarah Pagung, Politologin und Russland-Expertin „Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik"

Viktor Jerofejew, Schriftsteller, emigrierte im Frühjahr 2022 aus Russland

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Thema bei Anne Will ist - nach der Niedersachsen-Wahl vergangene Woche - einmal mehr der Krieg gegen die Ukraine. Denn Wladimir Putin treibt die Eskalation des Krieges gegen die Ukraine weiter voran. Er lässt Städte und lebensnotwendige Infrastruktur im gesamten Land massiv mit Raketen beschießen. Wie Putin betont: als Reaktion auf die Explosion auf der Brücke zur von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim. Und immer wieder deutet der russische Präsident einen möglichen Einsatz von Atomwaffen an.

Wie ernst müssen diese Drohungen genommen werden? Was ist dem russischen Machthaber in diesem Krieg noch zuzutrauen? Wie kann mit Russland zukünftig wieder eine Verständigung möglich sein? Und geht das überhaupt mit Putin? Das sind die Fragen, über die Anne Will und Gäste am sonntagabend diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Nur in Ausnahmefällen wird der Termin verschoben.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasbergs Hart aber fair" eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.