Das waren die beliebtesten Talkshow-Gäste 2021

Anne Will heute Abend am Sonntag, 19. Dezember, fällt aus. Dafür ist inzwischen klar, wer 2021 - nicht überraschend - häufigster Talkshow-Gast war.

19.12.2021 | Stand: 11:05 Uhr

Anne Will heute Abend im Ersten? Fehlanzeige. Am Sonntag, 19. Dezember, macht die erfolgreiche TV-Talkerin Weihnachtspause - wie auch in den kommenden Wochen. Erst am 23. Januar 2022 um 21.45 Uhr ist Anne Will wieder mit ihrer Runde im TV zu sehen.

Ob dann auch - wie vergangene Woche - wieder Karl Lauterbach zu Gast bei Anne Will sein wird? Es wäre keine Überraschung. Denn tatsächlich war Lauterbach, inzwischen Bundesgesundheitsminister, im Jahr 2021 der häufigste Talkshow-Gast bei ARD und ZDF. Das berichtet der Branchendienst Meedia, der regelmäßig die Gästelisten der beliebtesten Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender, also „Anne Will“, „Hart aber fair“, „Maischberger - Die Woche“ und „Maybrit Illner“, auswertet.

Der Meedia-Zählung zufolge war Karl Lauterbach im laufenden Jahr allein in diesen vier Sendungen 29 Mal eingeladen - mehr als doppelt so häufig wie im Jahr zuvor. Lauterbach saß demnach 14 Mal bei Illner, sieben Mal bei Maischberger und jeweils vier Mal bei Will und Frank Plasbergs „Hart aber fair“ im Studio. Dazu kamen noch elf Auftritte im ZDF-Format mit Markus Lanz.

Das sind die beliebtesten Gäste der Talkshows 2021

Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte Christian Lindner, FDP-Vorsitzender Melanie Amann, Journalistin Robert Habeck Markus Söder Norbert Röttgen, CDU-Politiker Robin Alexander, Journalist Dagmar Rosenfeld, Journalistin Katrin Göring-Eckardt Manuela Schwesig

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.