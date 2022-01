Anne Will diskutiert heute über die neue Regierung und alte Krisen

Bei Anne Will heute Abend am Sonntag, 23. Januar, ist das Thema eine mögliche Impfpflicht gegen Corona in Deutschland. Fünf Gäste sind dazu im Studio.

23.01.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Anne Will ist aus der Winterpause zurück. In ihrer Sendung heute am Sonntag, 23. Januar, geht es um die geplante Corona-Impfpflicht in Deutschland. „Omikron-Welle da, Impfpflicht nicht – mit welchem Plan geht Deutschland ins dritte Corona-Jahr?“ lautet das Thema der Talkshow im Ersten.

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 23. Januar 2022

Marco Buschmann ( FDP

Hendrik Wüst ( CDU

Alena Buyx, Professorin für Medizinethik und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates

Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler

Helene Bubrowski, Korrespondentin der "FAZ" in der Parlamentsredaktion

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Es geht, wie praktisch immer in Talkshows dieser Tage, um die Corona-Pandemie und ihre Folgen. So wie bereits "Hart aber fair" und Maybrit Illner diskutiert Anne Will mit Politikern und Medizinern über dieses Thema. So beraten am Montag Bund und Länder erneut über die politischen Maßnahmen zum Umgang mit dem Virus. In einer „Orientierungsdebatte“ diskutiert der Bundestag kommende Woche erstmals das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht.

Österreich ist da bekanntlich bereits einen Schritt weiter: Dort hat das Parlament die verpflichtende Impfung für alle ab 18 Jahren jetzt beschlossen. Kommt eine solche Regelung auch in Deutschland? Welches Ziel soll eine Impfpflicht verfolgen? Lockerungen oder Verschärfungen: Wie will die Politik auf die Omikron-Welle reagieren? Das sind die Frgen, die Anne Will und Gäste besprechen wollen.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

