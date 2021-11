Anne Will diskutiert heute über die Ampel-Koalition in Corona-Zeiten

Bei Anne Will heute am Sonntag, 28. November, ist das Thema die neue Bundesregierung - und Corona. Fünf Gäste sind dazu in die Sendung eingeladen.

28.11.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Zum 36. Mal beschäftigt sich Anne Will in ihrer Sendung heute Abend mit dem Thema Corona. Es geht um die Tatsache, dass die neue Ampel-Koalition zu ihrem Start mitten in der Pandemie gleich vor einer gewaltigen Herausforderung steht. In der Sendung treffen alte und neue Regierungsmitglieder aufeinander.

Anne Will heute am Sonntag, 28. November 2021 - das sind die Gäste:

Manuela Schwesig ( SPD

Jens Spahn CDU

Annalena Baerbock

Christian Lindner ( FDP

Melanie Amann (Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro "Der Spiegel")

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

"Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?", lautet das Thema der Sendung heute. Denn eigentlich will die neue Regierung ja "Mehr Fortschritt wagen", wie es in ihrem Programm heißt. Doch die Regierungsübernahme fällt in die Zeit der vierten und bislang dramatischsten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht immer neue Höchstwerte, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 400. Zugleich ist die Impfquote weiterhin zu niedrig.

Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition kommt nun zur Wirkung, aber reicht es auch? Helfen die eingeführten 2G-Regelungen überhaupt noch, die vierte Welle zu brechen? Oder kann nur ein Lockdown eine Überlastung der Intensivstationen verhindern? Das sind die Fragen, die Anne Will diskutieren will heute.

"Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?" heißt heute die Sendung, "Die Corona-Notlage - Kann Deutschland die vierte Welle noch brechen?", hieß sie vergangene Woche. Tatsächlich wirken die Titel der "Anne Will"-Ausgaben wirken seit 20 Monaten oft sehr ähnlich. Es begann am 8. März 2020 mit dem Thema "Quarantäne, Hamsterkäufe, abgesagte Veranstaltungen - wie berechtigt ist die Angst vor dem Coronavirus?". Es folgten Sendungen wie "Sorge vor zweiter Infektionswelle - lockert Deutschland die Corona-Maßnahmen "zu forsch"?" (26.4.2020) oder "Lockdown vor Weihnachten - schafft Deutschland so die Pandemie-Wende?" (13.12.2020), "Inzidenz wieder unter 100 - beginnt jetzt die große Leichtigkeit oder der große Leichtsinn?" (16.5.) oder vor drei Wochen dann "Corona-Neuinfektionen auf Höchststand - braucht Deutschland eine Impfpflicht?" (7.11.).

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Anne Will heute am 28.11.21: Sendetermin, Uhrzeit und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist auch als Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung auch als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Lesen Sie auch