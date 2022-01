Anne Will diskutiert heute über Missbrauch in der Kirche

Anne Will diskutiert heute Abend am Sonntag, 30. Januar, in ihrer Sendung über das Thema Missbrauch in der Kirche. Das sind ihre fünf Gäste im Studio.

Anne Will ist heute am 30. Januar wieder im Ersten auf Sendung. Dann diskutieren sie und ihre Gäste über den Missbrauchsskandal in der Kirche. "Missbrauch, Lügen, Vertuschung – ist diese Kirche noch zu retten?“ lautet das Thema der Talkshow im Ersten.

Wer sind die Gäste heute bei Anne Will ?

Wann ist die Uhrzeit der Sendung ?

Wo kann ich Anne Will in der Mediathek sehen?

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 30. Januar 2022

Georg Bätzing , Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Matthias Katsch, Mitbegründer und Sprecher der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch"

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundestagsvizepräsidentin

Ingrid Matthäus-Maier (SPD), Politikerin und Juristin

Christiane Florin, Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk

MIssbrauch in der Kirche und die Folgen: Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Hier alle Infos zur Talk-Show heute Abend im Ersten.

Ein vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Die Gutachter gehen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern, zugleich aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus.

Wie konnten Verantwortliche diese und vergleichbare Verbrechen so lange vertuschen und relativieren? Müssten Politik und Staat stärker in die Aufklärung und Strafverfolgung eingreifen? Sind Sonderrechte der Kirchen noch zu rechtfertigen? Gehörten Privilegien wie das kirchliche Arbeitsrecht abgeschafft? Ist die katholische Kirche überhaupt zu Reformen fähig? Das sind die Fragen, die Anne Will und Gäste heute nach dem "Polizeiruf" im Ersten diskutieren wollen.

Anne Will heute am 23. Januar 2022: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Polizeiruf um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist auch als Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung auch als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.