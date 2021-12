Anne Will diskutiert heute mit Söder und Lauterbach über Corona

Bei Anne Will heute am Sonntag, 5. Dezember, sind die Corona-Maßnahmen der Regierung das Thema. Unter den Gästen in der Sendung ist Markus Söder.

05.12.2021 | Stand: 16:03 Uhr

Anne Will beschäftigt sich in ihrer Sendung heute Abend am 5. Dezember ein weiteres Mal mit dem Thema Corona.

Anne Will heute am Sonntag, 5. Dezember 2021 - das sind die Gäste:

Markus Söder

Karl Lauterbach

Konstatin Kuhle, Mitglied im Bundesvorstand und Innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion

Carola Holzner, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin; auch bekannt als Medizinbloggerin "Doc Caro"

Cerstin Gammelin, Stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin

Das ist das Thema heute bei Anne Will im Ersten

Die Zahl der Menschen, die wegen einer COVID-19-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt werden müssen, wird in der Weihnachtszeit ein neues Allzeithoch erreichen, warnen Intensivmediziner und -medizinerinnen. Bei der vorgezogenen Bund-Länder-Konferenz wurden nun weitere Maßnahmen beschlossen, um die vierte Welle zu brechen. Diese zielen vor allem auf weitgehende Beschränkungen für Ungeimpfte und die Steigerung der Erst- und Auffrischimpfungen auf bis zu 30 Millionen bis Jahresende.

Auch über eine Impfpflicht wird nun intensiv diskutiert. Kann die Impfquote trotz mangelnder Infrastruktur erreicht werden? Müssen bestimmte Branchen wie der Einzelhandel jetzt Versäumnisse der Politik ausbaden? Kann so die aktuelle Welle gebrochen und eine fünfte verhindert werden? Das will Anne Will heute mit ihren Gästen besprechen.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Anne Will heute am 5. Dezember: Sendetermin, Uhrzeit und Livestream in der Mediathek