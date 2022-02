Anne Will diskutiert heute über die Corona-Politik

Anne Will und Gäste diskutieren heute am Sonntag, 13. Februar, über Lockerungen in der Corona-Politik. Mit dabei ist unter anderem Karl Lauterbach.

13.02.2022 | Stand: 19:23 Uhr

Anne Will und Gäste diskutieren heute am 13. Februar über den richtigen Weg aus der Corona-Pandemie. Wer sind die Gäste heute bei Anne Will? Wann ist die Uhrzeit der Sendung? Wo kann ich Anne Will live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Hier alle Infos zur Talk-Show mit Anne Will heute Abend im Ersten.

Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 13. Februar 2022

Karl Lauterbach SPD

Markus Blume ( CSU

Jana Schroeder (Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie)

Joachim Stamp ( FDP

Elke Keiner (Geschäftsführerin Soziale Dienste Pesterwitz GmbH in Sachsen und dort Leiterin eines Pflegeheims)

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Während in Europa viele Staaten ihre Corona-Beschränkungen in der Omikron-Welle zurücknehmen, debattiert Deutschland noch intensiv über mögliche Öffnungsschritte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor zu schnellen Lockerungen. Dennoch haben die meisten Bundesländer beispielsweise die 2G-Regelung im Einzelhandel zurückgenommen. Die FDP will die Corona-Maßnahmen im März auslaufen lassen. Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist umstritten.

In fast allen Unions-geführten Ländern wird deren Umsetzung in Zweifel gezogen. Wie wird diese Auseinandersetzung ausgehen? Auf welche Lockerungen werden sich Bund und Länder bei ihrer Konferenz in der kommenden Woche einigen? Welche Schutzmaßnahmen sind weiterhin sinnvoll?Das sind die Fragen, die Anne Will und Gäste am Sonntagabend diskutieren.

Anne Will heute am 13. Februar 2022: Uhrzeit und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD .

. Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Nächste Talkshow im Ersten ist am Montag, 7. Februar, "Hart aber fair" mit Frank Plasberg.