Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will am 2. Oktober

Anne Will beschäftigt sich am Sonntag, 2. Oktober, mit dem Paket der Bundesregierung gegen die Gas-Krise. Hier Gäste und Infos zu Thema, Mediathek und Uhrzeit der Talkshow.

Anne Will heute: An diesem Sonntag, 2. Oktober, beschäftigen sich Moderatorin und Gäste mit dem Maßnahmen-Paket der Bundesregierung gegen die steigenden Energiepreise. "Milliardenschwerer „Doppel-Wumms“ gegen die Krise – Muss sich jetzt niemand mehr sorgen?" lautet der Titel der Sendung. Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste im Studio am 2. Oktober 2022

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

Andreas Jung, Stellv. CDU-Bundesvorsitzender und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion

Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende Berliner Tafel e.V.

Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion Rheinische Post

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Mehr Infos zu den vier Gästen auch hier.

Thema bei Anne Will ist das Hilfspaket der Bundesregierung gegen die Energiepreise. Die umstrittene Gasumlage wird nun doch in die „Annalen der Geschichte“ eingehen, so Wirtschaftsminister Robert Habeck. Stattdessen sollen demnächst eine Strom- und eine Gaspreisbremse eingeführt werden. Mit insgesamt bis zu 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Energiepreisen entlasten. Aber reicht der „Doppel-Wumms“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz das neue Hilfspaket der Ampelkoalition bezeichnet, aus, um die Härten der Energiekrise abzufedern? Wie sinnvoll ist es, eine Milliardensumme anzukündigen, bevor klar ist, wie genau die Gaspreisbremse funktionieren soll? Kann die Ampel-Regierung so verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste heute diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Anne Will läuft um 21.45 Uhr nach dem Tatort. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Nur in Ausnahmefällen wird der Termin verschoben.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.