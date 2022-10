Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will am 9. Oktober

Die Gäste bei Anne Will heute am 9.10.22 beschäftigen sich mit dem Thema Wahl in Niedersachsen. Hier Gäste und Infos zu Thema, Mediathek und Uhrzeit der Talkshow.

09.10.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Gäste und Thema heute bei Anne Will: An diesem Sonntag, 9. Oktober, beschäftigt sich die Sendung mit dem Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen. "Wahlen in unsicheren Zeiten – Bekommt die Ampel die Quittung für ihre Krisenpolitik?" lautet der Titel der Sendung. Wer ist heute bei Anne Will? Was ist die Uhrzeit der Sendung? Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Wer sind die Gäste bei Anne Will heute am 9. Oktober 2022?

Lars Klingbeil (SPD-Vorsitzender)

Ricarda Lang (Grünen-Vorsitzende)

Jens Spahn

Julia Reuschenbach (Politikwissenschaftlerin)

Robin Alexander (Stellvertretender Chefredakteur „Die Welt")

Das ist das Thema bei Anne Will heute

Mehr Infos zu den fünf Gästen auch hier.

Thema bei Anne Will ist die Landtagswahl in Niedersachsen heute. Erwartet wird nicht nur eine Abstimmung über die Landespolitik, sondern auch über die Krisenpolitik der Ampel-Regierung in Berlin. Die Heizperiode hat begonnen, doch ein konkreter Plan für die angekündigte Gaspreisbremse steht noch aus. Ebenso eine Einigung zwischen Bund und Ländern, wie die milliardenschweren Entlastungen genau finanziert werden sollen.

Bekommen die Ampel-Parteien dafür die Rechnung präsentiert? Vertrauen die Menschen noch darauf, dass die Regierung das Land sicher durch den Winter bringt? Und: Wann kommt die Gaspreisbremse und wie wird sie aussehen? Das ist das Thema, mit dem sich die Gäste heute bei Anne Will auseinandersetzen.

Wann kommt Anne Will heute am Sonntag, 9. Oktober?

Anne Will läuft um 22 Uhr nach dem Tatort und der Wahl-Berichterstattung. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD. Nur in Ausnahmefällen wird der Termin verschoben.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.