"Anonymous"-Hacker übernehmen Kanäle von Attila Hildmann

Attila Hildmann, Verschwörungsprediger und Vegan-Koch, ist ins Visier der Hacker von "Anonymous" geraten. Die haben mehrere seiner Kanäle übernommen.

13.09.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Schwerer Schlag für Verschwörungsprediger Attila Hildmann: Mitglieder des Hacker-Kollektivs "Anonymous" haben am Montag mehrere seiner Telegram-Kanäle sowie Webseiten des früheren Vegan-Kochs übernommen.

Auf der offiziellen Webseite von Hildmann, wo sonst seine veganen Kochbücher beworben werden, wurde unter der Überschrift "Operation Tinfoil" (Operation Alufolie) und "Operation LonelyWolf (Operation Einsamer Wolf) die bekannte "Anonymous"-Maske eingespielt. Dazu veröffentlichten der oder die Hacker ein Video. "Hallo Deutschland, hallo Attila Hildmann", sagt darin eine Computerstimme. Attila habe Anonymous-Aktivisten weltweit gegen sich aufgebracht - die hätten nun zum Gegenschlag ausgeholt.

So sah die offizielle Websweite von Attila Hildmann am Montagvormittag aus. Bild: Screenshot/AZ

Einem Blog-Beitrag auf anonleaks zufolge sind den Hackern neben Hildmanns Telegram-Kanälen und -Gruppen und Webseiten auch persönliche Mails, Notizen, und Daten von Kunden in die Hände gefallen. Dies sei durch einen Insider möglich geworden, der sich von Hildmann abgewendet hatte. "Insgesamt konnten Anons so an die 100.000 Mails im Live-Betrieb aus Attilas Postfächern saugen", heißt es in dem Blogeintrag. Man kenne Lieferanten von Hildmann, sowie seine Anwaltskorrespondenz. Durch die Aktion "wurden die meisten Seiten mit Bezug zu Attila Klaus Peter Hildmann vom Netz genommen, die Mails von Attila werden auf unseren Server umgeleitet", so die Aktivisten.

Attila Hildmann wurde als Vegan-Koch bekannt

Attila Hildmann war vor einigen Jahren als Vegan-Koch bekannt und erfolgreich geworden. Inzwischen verbreitet er über verschiedene Kanäle, etwa über Telegram, Verschwörungserzählungen und Hetze gegen Juden.

Als Konsequenz aus seiner zunehemnden Radikalisierung warfen etliche Händler Hildmanns Produkte aus ihrem Sortiment, darunter auch Amazon und Lieferando.

Die Berliner Staatsanwaltschaft fahndet nach Attila Hildmann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 40-Jährige in der Türkei versteckt. Hildmann hat die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit.