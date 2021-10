Antisemitismus-Vorwürfe von Gil Ofarim: Staatsanwaltschaft sucht Zeugen

Sänger Gil Ofarim hat schwere Anschuldigungen gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Was ist genau vorgefallen? Das will nicht nur die Staatsanwaltschaft wissen.

07.10.2021 | Stand: 17:03 Uhr

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Mitarbeiter eines Leipziger Hotels wollen die Staatsanwaltschaft und das "Westin" selbst herausfinden, was genau vorgefallen ist. Das Hotel habe begonnen, alle Gäste, die Zeugen des gewesen sein könnten, zu befragen, sagte Hotelmanager Andreas Hachmeister der Leipziger Volkszeitung. "Wir haben aber inzwischen auch alle Gäste kontaktiert, die in der Schlange hinter Herrn Ofarim standen und etwas von dem Vorfall mitbekommen haben müssten." Eine Bestätigung für das Vorgehen gab es auf dpa-Anfrage am Donnerstag zunächst nicht.

In den nächsten Tagen wolle Hachmeister die Ergebnisse öffentlich machen, sagte er der Leipziger Volkszeitung. Ein Gast habe sich von sich aus an die Hotelleitung gewandt. "Er hat uns gesagt, es stimme alles nicht, was in dem Video zu hören ist", sagte der Geschäftsführer.

Westin-Hotelmanager will Erkenntnisse veröffentlich

Er versprach in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit den Sendern RTL und ntv, dass das Hotel auch einer Zusammenarbeit mit Ofarims Management, der Polizei und Staatsanwaltschaft sowie anderen beteiligten Partnern wie dem Zentralrat der Juden offen gegenüberstehe. "Wir werden unverzüglich für die Aufklärung sorgen."

Ofarim hatte in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter am Montagabend aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. erstattete laut Polizei seinerseits Anzeige wegen Verleumdung. Er schilderte den Vorfall deutlich anders als der Künstler. Ofarim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim (1937-2018) und in Deutschland aufgewachsen.

Sängerin Patricia Kelly bestätigt ähnliche Erlebnisse

Lesen Sie auch

"Ich hätte mir gewünscht, dass..." Hotel geht Antisemitismus-Vorwurf von Gil Ofarim nach

Auch die StaatsanwaltschaftLeipzig versucht, Zeugen des Geschehens in der Hotellobby ausfindig zu machen und zu befragen. "Bislang liegen uns keine Angaben von unbeteiligten Dritten dazu vor", sagte Sprecher Ricardo Schulz am Donnerstag. Die Ermittlungen würden sicher noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Eine Anzeige von Gil Ofarim sei bislang nicht eingegangen. Sein Management teilte mit, dass die Anwälte des Musikers ihm zu einer Anzeige geraten hätten.

Unterdessen gibt es inzwischen weitere Vorwürfe gegen das Hotel. Die Sängerin Patricia Kelly schrieb am Mittwoch auf ihrer Instagram-Seite, dass ihr Manager dort Ähnliches erlebt habe. Details nannte sie nicht, das gesamte Team habe das Hotel sofort verlassen.