Arnold Schwarzenegger stellt Hochglanz-Bildband vor

Bodybuilding-Champion, Filmstar, Gouverneur von Kalifornien - Arnold Schwarzenegger hat es weit gebracht. "Arnold" zeigt Bilder aus seinem Leben, exklusiv und nicht ganz billig.

29.06.2023 | Stand: 15:11 Uhr

Arnold Schwarzenegger nun auch im Hochglanzformat: der "Terminator"-Star hat am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles den exklusiven Bildband "Arnold" vorgestellt. Das Buch, vom Taschen Verlag als "fotografische Hommage" beschrieben, dokumentiert demnach "seinen Weg aus einfachen Verhältnissen zum Mr. Olympia, Filmstar und Gouverneur".

Es sei ein harter, langwieriger Prozess gewesen, all die Fotorechte zu beschaffen, sagte Schwarzenegger auf der Bühne des Academy Museums in Los Angeles. Er gab Anekdoten preis, unter anderem über seine Anfänge in Hollywood, als ihm wegen seines starken Akzents und seiner Muskelpakete alle Agenten von der Schauspielerei abgeraten hätten. Er plauderte auch über seine Tierschar, die sich im Haus frei bewegen dürfe: drei Hunde, Esel Lulu, ein Zwergpony namens Whiskey und Schnelly, ein flinkes Schweinchen. Der 75-Jährige verwies auf seine "fantastische" Freundin Heather unter den Gästen, die sich mit um die Tiere kümmern würde.

Exklusiver Bildband hat seinen Preis

In der zweibändigen Ausgabe finden sich Schwarzenegger-Porträts von berühmten Fotografen, darunter Andy Warhol, Annie Leibovitz, Richard Avedon oder Herb Ritts. Der gebürtige Österreicher steuerte Privatfotos bei, dazu Aufnahmen aus seiner Karriere als Bodybuilder und als Filmstar. Für Warhol flexte Schwarzenegger 1977 die Muskeln, Leibovitz schoss 1988 das bekannte Foto des Stars, mit Zigarre und nacktem Oberkörper auf einem weißen Pferd sitzend.

Von "Arnold" gibt es nur 1947 Kopien, alle handsigniert. Das kostet: 1500 Dollar (knapp 1400 Euro) für die "Collector's Edition", bis zu 15.000 Dollar für die auf 100 Exemplare limitierte "Art Edition" - mit einem fast lebensgroßen Druck eines berühmten Leibovitz-Fotos, das Schwarzenegger 1997 auf der Skipiste zeigt.

Im Herbst bringt Schwarzenegger ein weiteres Buch auf den deutschen Markt. Sein Werk "Be Useful. Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben" erscheint am 10. Oktober bei Bastei Lübbe. Darin "enthüllt er seine sieben Erfolgsregeln und veranschaulicht anhand einschneidender Erlebnisse, wie er es durch Ehrgeiz, Zuversicht, Entschlossenheit und Demut ganz nach oben schaffte", heißt es vom Verlag. 2012 hatte er unter dem Titel "Total Recall" seine Autobiografie veröffentlicht.