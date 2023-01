Asteroid passiert Erde in nur 3600 Kilometern Entfernung

Ein Asteroid ist in der Nacht zum Freitag in nur 3600 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeigerast. "2023 BU" war erst vor einigen Tagen entdeckt worden.

27.01.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Ein Asteroid mit dem Namen 2023 BU ist in der Nacht zum Freitag ungewöhnlich nah an der Erde vorbeigerast. Der Gesteinsbrocken passierte unseren Planeten um 1.27 Uhr deutscher Zeit in einer Entfernung von nur knapp 3600 Kilometern, berichtet die Nasa. Zum Vergleich: Geostationäre Satelliten haben rund 35 000 Kilometer Entfernung zur Erde. Damit war der Besuch des Asteroiden eine der dichtesten Annäherungen an die Erde, die jemals aufgezeichnet wurden, hieß es in der Mitteilung der Nasa.

Asteroid 2023 BU hat Messungen zufolge eine Größe von 3,5 bis 8,5 Metern. Damit konnte er der Erde selbst bei einem direkten Treffer nicht gefährlich werden, denn beim Eintritt in die Atmosphäre wäre der Brocken als Feuerball weitgehend verglüht.

Asteroid 2023 BU kam Erde sehr nah

Entdeckt wurde 2023 BU von Amateurastronom Gennadi Borissow am Margo-Observatorium auf der Krim vor einigen Tagen. Borissow machte sich bereits 2019 einen Namen, als er mit einem selbstgebauten Teleskop einen Kometen entdeckte, der auf seiner Reise aus der Tiefe des Weltraums unser Sonnensystem durchkreuzte.

Dass Asteroiden die Erde passieren, ist nichts Ungewöhnliches. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass sie auf die Erde treffen. Im Februar 2013 richtete die Explosion eines 20-Meter-Brockens in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk Verwüstungen an. Die Druckwelle verletzte ohne jede Vorwarnung rund 1500 Menschen zumeist durch zerborstene Scheiben. Der Asteroid kam aus dem Nichts.

2023 explodierte ein Asteroid über Russland

Am 30. Juni 1908 kam es ebenfalls in Russland zu einer Asteroidenexplosion: In der Tunguska-Region in Sibirien fegte die Druckwelle Millionen Bäume auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland weg.

Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die sich in einer Umlaufbahn um die Sonne bewegen. Die allermeisten bekannten Asteroiden bewegen sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Forscher haben insgesamt rund 27 000 Asteroiden in der Nähe der Erde identifiziert, davon rund 10.000 mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern.