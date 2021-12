Astronaut Maurer bereits Teil etlicher Experimente auf ISS

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat in seinen ersten Wochen auf der Internationalen Raumstation ISS zahlreiche Experimente durchgeführt.

06.12.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Maurer verteilte etwa Geräte zur Strahlungsmessung und berührte immer wieder Platten, auf denen später die Belastung durch Mikroorganismen gemessen werden soll. Wie die Europäische Weltraumorganisation Esa mit Sitz in Paris am Montag mitteilte, wurde auch Maurer selbst in etlichen Versuchen unter die Lupe genommen. Spezielle Geräte maßen seine Temperatur, zeichneten seinen Schlaf-Wach-Rhythmus auf und machten Bilder seiner Augen. Auch auf eine Weltraumwaage kletterte der Astronaut und absolvierte mit Atemmaske und Herzfrequenzmessung eine Fahrradtour im Stehen.

Maurer war Mitte November gemeinsam mit seinen drei Nasa-Kollegen an der ISS angekommen. Der 51-jährige Saarländer ist der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS - und der erste, der in einem "Crew Dragon" dorthin geflogen ist. Auf der ISS soll er in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang bleiben und wohl auch einen Außeneinsatz absolvieren. Zuletzt war 2018 mit Alexander Gerst ein deutscher Esa-Astronaut an Bord der ISS gewesen.

Die Astronauten Tom Marshburn, Matthias Maurer aus Deutschland, Raja Chari und Kayla Barron (von links) winken auf dem Weg zur Startrampe 39-A im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. Die SpaceX Falcon 9-Rakete mit der Crew Dragon-Kapsel hebt von der Startrampe 39A im Kennedy Space Center ab. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer winkt, als er vor der Fahrt zur Startrampe in Cape Canaveral in ein Auto steigt. Auch im Columbus Control Center im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Oberpfaffenhofen wird der Flug der Falcon 9 Rakete mit Matthias Maurer genau beobachtet. Auf einer großen Videowand im Columbus Control Center im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Oberpfaffenhofen sind die Astronauten der Falcon 9 Rakete von SpaceX zu sehen. Die Astronauten (von links) Matthias Maurer aus Deutschland, Tom Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron posieren für ein Foto, ehe sie in im Rahmen der Crew-3-Mission von SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Die SpaceX Falcon 9-Rakete mit der Crew Dragon-Kapsel hebt von der Startrampe 39A im Kennedy Space Center in Cape Canaveral ab. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer war vor dem Start bester Laune. Ein Video-Bildschirm zeigt die Gesichter der vier Astronauten der Crew-3 (l-r): Raja Chari, Kayla Barron, Thomas Marshburn und Matthias Maurer vor dem Launchpad 39A, an dem schon die Falcon-9-Rakete mit Crew Dragon-Kapsel aufgestellt ist. Der Start wurde mehrfach verschoben. Auf diesem von der NASA veröffentlichten Bild wird die SpaceX Falcon 9-Rakete mit dem Crew Dragon-Raumschiff des Unternehmens an Bord auf die Startrampe im Kennedy Space Center gerollt.

