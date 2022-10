Neue Erkenntnisse: Kann Attila Hildmann doch ausgeliefert werden?

Attila Hildmann machte sich als veganer Koch einen Namen, wird mittlerweile aber mit Haftbefehl gesucht. Nun gibt es eine Wendung im Fall des Rechtsextremisten.

Der brisante Fall um Attila Hildmann hat die nächste Wendung erhalten: Der flüchtige Rechtsextremist hat offenbar gar nicht die türkische Staatsbürgerschaft, wie zunächst angenommen. "Die Ermittlungen laufen weiterhin und nach hiesiger Kenntnis besitzt der Beschuldigte nur die deutsche Staatsangehörigkeit", gab die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nun gegenüber dem Stern an. Diese Information scheint die bisherigen Ermittlungen über den Haufen zu werfen.

Atilla Hildmann könnte aus Türkei ausgeliefert werden

Unter diesen Umständen könnte Hildmann, dessen Aufenthaltsort sich in der Türkei befindet, nach Deutschland ausgeliefert werden. Der ehemalige Promikoch, der für vegane Gerichte bekannt war, ist seit Dezember 2020 auf der Flucht. Er wird unter anderem wegen Volksverhetzung gesucht. Wegen seiner Äußerungen zur Corona-Pandemie stand er früh in der Kritik. Seit Februar 2021 gibt es einen Haftbefehl der StaatsanwaltschaftBerlin. Hildmann steht seitdem auf den Fahndungslisten von Interpol und Europol.

Haftbefehl gegen Hildmann: Neue Details

Nachdem bekannt wurde, dass Hildmann sich offenbar in der Türkei aufhält, verzichtete die Berliner Staatsanwaltschaft darauf, einen Auslieferungsantrag zu stellen. Sie gab damals an, dass der 41-Jährige neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen würde. Da die Türkei in aller Regel keine türkischen Staatsbürger ausliefert, wäre ein Auslieferungsantrag daher sinnlos gewesen.

Ob von der Bundesregierung mittlerweile ein Auslieferungsgesuch in die Türkei geschickt wurde, ist bislang nicht bekannt.

