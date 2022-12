"Auris" im Stream bei RTL+: Sendetermin, Darsteller, Handlung und alle Infos

Die Filme "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes" sind im Dezember auf RTL+ zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermin, Darsteller und Stream gibt es hier.

Buchvorlagen werden schon länger als Inspiration für Film und Fernsehen verwendet - Hörspiele dürften da eher eine Ausnahme bilden. Die beiden Filme "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes" bestätigen diese Regel auf den ersten Blick, jedoch mit einem Unterschied: Die Bücher, geschrieben von Vincent Kliesch, sind inspiriert von zwei Hörspielen von Sebastian Fitzek.

Die Verfilmungen der beiden "Auris"-Thriller "Der Fall Hegel" und "Die Frequenz des Todes" feiern im Dezember Premiere. Alle Informationen rund um Sendetermin, Schauspieler im Cast sowie zur Handlung haben wir gesammelt und zusammengefasst.

Das sind die Sendetermine von "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes"

Sowohl "Auris - Der Fall Hegel" als auch "Auris - Die Frequenz des Todes" werden an ein und demselben Tag veröffentlicht: Ab Dienstag, 13. Dezember 2022, sind die "Auris"-Filme von Fitzek und Kliesch auf RTL+ zu sehen.

Übertragung im Stream: Wo sind die "Auris"-Filme "Der Fall Hegel" und "Die Frequenz des Todes" zu sehen?

Da es sich um die Streamingplattform von RTL handelt, gibt es keine spezielle Uhrzeit, zu der Sie vor dem Fernseher sitzen müssen. Sie können "Auris - Der Fall Hegel" und "Auris - Die Frequenz des Todes" zu jeder Tageszeit sehen, vorausgesetzt Sie besitzen ein kostenpflichtiges Abo für den Streamingdienst RTL+.

Darsteller von "Auris - Der Fall Hegel": Schauspieler im Cast

Die Hauptdarstellerin Janina Fautz verkörpert die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge, Hauptdarsteller Juergen Maurer spielt den forensischen Phonetiker Matthias Hegel. Weitere Rollen in den "Auris"-Filmen, die bisher nicht näher spezifiziert wurden, werden von den folgenden Schauspielerinnen und Schauspielern übernommen:

Kostja Ullmann

Max Bretschneider

Samuel Schneider

Ina Geraldine Guy

Hanna Hilsdorf

Eva Weißenborn

Alexander Simon

Petra Hartung

Außerdem sind die beiden Autoren Sebastian Fitzek und Vincent Kliesch in Cameo-Auftritten zu sehen. Diese Art von Auftritt kennt man unter anderem von Marvel-Legende Stan Lee, der in vielen Marvel-Produktionen kleinere Gastauftritte hatte. Das ist ein kleines Gimmick für die Fans, da der Schöpfer in seiner eigenen, selbst geschaffenen Welt als jemand anderer auftaucht.

Darsteller von "Auris - Die Frequenz des Todes": Schauspieler im Cast

Der Cast von "Auris - Die Frequenz des Todes" hat die selbe Besetzung wie der Film "Auris - Der Fall Hegel".

Handlung: Worum geht es in "Auris - Der Fall Hegel"?

Professor Matthias Hegel ist forensischer Phonetiker und kann durch kleinste Veränderungen der Stimmlage Menschen als Lügner entlarven. Durch diese Fähigkeit ist er auch für das Berliner LKA interessant, die ihn deshalb manchmal als Berater engagieren. Als Hegel plötzlich einen grausamen Mord gesteht, wird True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge auf den Fall aufmerksam: Sie glaubt an die Unschuld Hegels und einen Irrtum seitens der Ermittlungsbehörden. Doch ihre Nachforschungen stoßen nicht nur bei dem Phonetiker auf Ablehnung, und so gerät die Podcasterin nach und nach in den Sog dieses Falls - und droht ihre Familie mit in den Abgrund zu reißen.

Was ist die Handlung in "Auris - Die Frequenz des Todes"?

ACHTUNG, SPOILER! Wenn Sie "Auris - Der Fall Hegel" noch nicht gesehen haben, sollten Sie hier eventuell nicht weiterlesen.

Eine junge Frau will die Entführung ihres Babys melden, doch ihr Ehemann überwältigt sie und sperrt sie auf dem Dachboden ein. Bis auf die Tonaufnahme des Notrufs gibt es keine Hinweise, die den Ermittlern helfen könnten. Das Duo Hegler und Ansorge, das sich bereits von den Mordermittlungen gegen Hegler kennt, muss die persönlichen Vorbehalte zurückstellen und sich auf den Fall konzentrieren, der erneut die Familie von Ansorge betreffen wird.

