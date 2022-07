Ausgefallenes Angebot: Kaufen Kaulitz-Brüder Gefängnis in Celle?

Hotel, Club, Bar: Ideen für das leere Gefängnis in Celle haben Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" viele. Ein Angebot folgt prompt.

21.07.2022 | Stand: 10:55 Uhr

So ein Tokio Hotel könnte sich vor Buchungen nicht retten, das dürfte klar sein. Denn die einstige Teenie-Band aus Sachsen-Anhalt hat noch immer Millionen Fans, nächstes Jahr geht die Gruppe um die schillernden Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz wieder auf Tour. Und die Stadt Celle könnte bald mehr für sie sein als ein Ort, um den sie bei ihrer Tournee bislang einen Bogen machen. Jörg Nigge, CDU-Bürgermeister von Celle, hat den Kaulitz-Brüdern nämlich angeboten, die ehemalige Justizvollzugsanstalt seiner Stadt zu kaufen.

Zuvor hatten Bill und Tom in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ darüber sinniert, was man mit dem leer stehenden Bau alles anfangen könnte. Für ein Hotel müsste man zwar erst das Nutzungsrecht ändern, doch ein Restaurant oder einen Nachtclub sehen die beiden 32-Jährigen, die mittlerweile in Los Angeles leben, vor ihren geistigen Augen schon entstehen.

Gefängnis in Celle: Was machen Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel daraus?

Der Bürgermeister bot als Reaktion auf die Gedankenspiele der Brüder auch „einfach nur Wohnen“ an. Auf dem Zwölf-Hektar-Gelände könnte die Großfamilie sich ausbreiten: In L.A. leben die Kaulitze auf einem Areal mit angeblich weit mehr als 1000 Quadratmetern Wohnfläche in zwei getrennten Häusern – mit Toms Ehefrau Heidi Klum, 49, deren drei Kindern aus der Ehe mit Popsänger Seal, dem irischen Wolfshund Anton und Bills Bulldogge Stitch. Auf das Angebot des Celler Bürgermeisters haben die beiden Popstars bisher nicht reagiert.

Bei einem potenziellen Umzug nach Deutschland wäre der Kaulitz-Clan wieder näher an den anderen beiden Tokio-Hotel-Mitgliedern Georg Listing und Gustav Schäfer. Schlagzeuger Schäfer lebt mittlerweile mit seiner Familie in einem selbst errichteten Haus in Magdeburg, auch Bassist Georg Listing ist in Deutschland geblieben. Tom Kaulitz hatte den 35-Jährigen kürzlich liebevoll als „absoluten Spießbürger“ bezeichnet.

Kaulitz-Brüder überlegen einen Club aus der JVA zu machen

„Tokio Hotel“ wurden als Teenager 2005 bekannte mit der Single „Durch den Monsun“ und entwickelten sich zu einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Vor allem der queere Sänger Bill zieht mit seinem extravaganten Auftreten bis heute Liebe und Hass auf sich. Die Mauern eines ehemaligen Gefängnisses schützen vor beidem.