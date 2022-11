Autofahrer mit mehr als 15 Kilogramm Ecstasy im Gepäck gestoppt

in Nordrhein-Westfalen greift die Polizei einen Autofahrer mit 15 Kilo Ecstasy-Tabletten hinter dem Fahrersitz auf. Der Verkaufswert der Drogen: sechsstellig.

04.11.2022 | Stand: 07:38 Uhr

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 nahe Nettetal in Nordrhein-Westfalen hat die Bundespolizei in einem Auto Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 385 000 Euro sichergestellt. Der 35 Jahre alte Fahrer sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Behörde am Freitag mit.

Demnach habe er die 15,4 Kilogramm schwere Plastiktüte mit Drogen hinter seinem Fahrersitz transportiert. Der Einsatz war nach Polizeiangaben bereits am Dienstagnachmittag. Das Zollfahndungsamt Essen habe Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

