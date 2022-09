Baby aus Leipzig ist wieder da - wurde es entführt?

In Leipzig ist ein Baby in einem Supermarkt verschwunden. Die Polizei suchte über mehrere Stunden, nun ist das Kind wieder da. Wo war er?

02.09.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 11.30 Uhr: Ein verschwundenes Baby aus Leipzig ist nach einem Tag wieder gefunden worden. "Der Säugling ist augenscheinlich wohlauf, der Gesundheitszustand wird zur Sicherheit aber noch von den Rettungskräften untersucht", sagte eine Polizeisprecherin aus Leipzig am Freitag. Entdeckt wurde der kleine Junge in der Wohnung einer Frau in Brandenburg.

Die Mutter des Babys hatte der Bekannten am Donnerstagnachmittag beim Einkauf in einem Leipziger Einkaufszentrum kurzzeitig den Säugling überlassen. Dann war die Frau mit dem Kinderwagen verschwunden. Nähere Angaben zu der Frau und auch zu deren Motiv teilte die Polizei am Freitag zunächst nicht mit.

Hier lesen Sie die ursprüngliche Meldung

In einem Supermarkt in Leipzig war am Donnerstagabend ein Baby verschwunden. Der Säugling war seitdem samt Kinderwagen wie vom Erdboden verschluckt. In der Nacht auf Freitag begaben sich zahlreiche Rettungskräfte auf die Suche nach dem kleinen Jungen, auch eine Hundestaffel war im Einsatz. Die nächtliche Suche blieb allerdings ohne Erfolg.

Baby in Einkaufszentrum in Leipzig verschwunden – Suche dauert an

Am Freitagmorgen ist die Suche nach dem verschwundenen Baby weitergegangen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei, der auch bekanntgab, dass es noch keine Spur von dem rund einen Monat alten Säugling gibt. Die Maßnahmen bei der Suche sollen allerdings zu Beginn des Berufsverkehrs noch einmal intensiviert werden.

Lesen Sie auch

Polizei rettet Säugling in Vöhringen Pralle Sonne, Scheiben geschlossen: Vater lässt Baby bei Rekordhitze alleine im Auto zurück

Der Sprecher betonte, dass die Polizei mit Hochdruck an einem Sucherfolg arbeite und Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen an dem Einsatz beteiligt seien. Eine Hundestaffel ist vor Ort, mittlerweile wurde auch die Kripo eingeschaltet. Verkehrsbetriebe, Rettungsleitstellen und Taxi-Unternehmen seien zudem informiert. Die Videoaufzeichnungen aus etlichen Straßenbahnen sollen überprüft werden.

Leipzig: Baby verschwunden – war es eine Entführung?

Die Suche der Polizei begann am Donnerstagabend um 17 Uhr. Auch das gab die Polizei bekannt. Der Supermarkt befindet sich auf der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis. Dort ist das Baby am Donnerstagnachmittag mitsamt Kinderwagen verschwunden. Mittlerweile scheint die Polizei von einer Entführung auszugehen. Die Ermittler sprechen von einer "Entziehung Minderjähriger". Eine Forderung nach Lösegeld gibt es bisher aber nicht.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Elternteil am Donnerstag gegen 17 Uhr im Kaufland in der Georg-Schumann-Straße. "Dort überließ der Sorgeberechtigte den kleinen Jungen und den Kinderwagen kurzzeitig einer Frau", sagte Polizeisprecherin Dorothea Benndorf. Die Bild berichtet, dass es sich um eine Entführerin handelt, welche mit den Eltern des Babys bekannt gewesen sein soll. Sie verschwand mit Säugling und Kinderwagen und war seitdem nicht auffindbar.