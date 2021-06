Prinz Harry und Herzogin Meghan sind Eltern einer Tochter geworden

Harry und Meghan - das Baby ist da. Nach Sohn Archie ist es für den Herzog und die Herzogin von Sussex bereits das zweite Kind. So heißt die Kleine.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. "Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, ihre Tochter, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, auf der Welt willkommen", hieß es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung auf der Webseite von "Archewell", der Stiftung des Paares. Eine Sprecherin bestätigte der dpa die Nachricht.

Das Mädchen sei am Freitag im Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien zur Welt gekommen, hieß es. Sowohl der Mutter als dem Kind gehe es gut - sie lebten sich bereits gemeinsam zu Hause ein. "Sie ist mehr, als wir uns je vorgestellt haben, und wir sind dankbar für die Liebe und die Gebete, die wir aus aller Welt gespürt haben", schrieben Harry (36) und Meghan (39) in ihrem persönlichen Statement.

Ihre Tochter kommt bei der Thronfolge nach ihrem Vater und Onkel William an achter Stelle.

"Lili" ist das zweite Kind von Harry und Meghan. Der kleine Archie kam im Mai 2019 zur Welt und feierte kürzlich seinen zweiten Geburtstag. Zuvor war bereits spekuliert worden, dass der jüngste Nachwuchs des Paares nach Harry verstorbener Mutter, Prinzessin Diana, benannt werden könnte. Mit "Lili" hat der Name des Mädchens nun außerdem klaren Bezug zu Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II. "Lilibet" sei der Spitzname der Queen innerhalb der Familie, hieß es in der Mitteilung.

