Diese Memmingerin will das Herz des "Bachelors" bei RTL erobern

Er verteilt wieder Rosen: Der "Bachelor" sucht 2022 auf RTL wieder die große Liebe. Mit dabei: Kandidatin Lara Honner aus Memmingen.

05.01.2022 | Stand: 11:16 Uhr

"Möchtest du diese Rose annehmen?" Diese Frage wird auch 2022 wieder gestellt, denn "Der Bachelor" geht in die zwölfte Runde. 22 Kandidatinnen wollen das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann erobern. Mit dabei: eine Kandidatin aus Memmingen. Hier einmal die wichtigsten Informationen zum "Bachelor" 2022:

Die 12. Staffel "Der Bachelor" startet am 26. Januar um 20.15 Uhr auf RTL.

22 Kandidatinnen wollen das Herz von Dominik Stuckmann erobern.

Eine Kandidatin kommt aus Memmingen: Lara Honner

Bachelor 2022: Wann sind die Sendetermine 2022?

"Der Bachelor" 2022: Diese Kandidatin aus Memmingen ist dabei

Lara Honner sucht nach der großen Liebe. "Ich bin schon viel zu lange Single und möchte mich endlich wieder verlieben", sagt sie gegenüber RTL. Die 23-Jährige wohnt in Memmingen, studiert Tourismusmanagement und liebt Tiere. Sie besitzt zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte, verrät sie in der Vorstellung bei RTL. Ihre Hobbies: reisen, Tennis spielen und Ski fahren. Ihr Traummann sollte diese Interessen am besten teilen. Sich selbst beschreibt sie im Video als "typisch sturer Stier". (Lesen Sie auch: Diese Stars sollen ins Dschungelcamp 2022 einziehen)

Lara Honner aus Memmingen will den Bachelor 2022 erobern. Alle Folgen kann man hier sehen. Bild: RTL

Ihr Traummann sollte idealerweise etwas größer sein, wenn "ist das aber auch okay". Außerdem stellt sie klar: Ein Langweiler darf der Zukünftige nicht sein, damit könne sie nichts anfangen. Denn auch das Leben der 23-Jährigen verlief eher aufregend. Als Kind hatte sie ein Loch im Herzen: Operation, lange Aufenthalte im Krankenhaus. Eine Zeit, die sie sehr geprägt hat, sagt Honner. Nun wolle sie aber umso mehr Lebensfreude versprühen - auch während der "Bachelor"-Zeit in Mexiko. (Lesen Sie auch: Helene Fischer ist Mutter geworden)

22 Kandidatinnen kämpfen bei RTL um das Herz des "Bachelor" Dominik Stuckmann

No post found.

Die 22 Kandidatinnen werden in eine Villa einziehen und dort den Bachelor nach und nach kennenlernen. Auf dem Programm stehen auch die begehrten Einzeldates, auf die der Bachelor besondere Favoritinnen mitnimmt. Ob Lara Honner dabei ist? Sie tritt selbstbewusst auf und stellt klar: "Ich bin eine Traumfrau."

Lesen Sie auch

Dschungelcamp 2022 Diese zehn Kandidaten sollen ins Dschungelcamp ziehen

Das sind die Kandidatinnen

Anna (33) , Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg: "Protzen und Posen sind absolute No-Gos!"

Bella (24) , Auszubildende aus Kiel: "Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst."

Bobette (26) , Bürokauffrau aus München

Christina Aurora (30) , selbstständige Fotografin aus München: "Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy."

Christina N. (27) , Key Account Managerin aus München: "Ich mag alles an mir - I'm perfectly imperfect."

Christina R. (23) , Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern: "Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant."

Claudia (24) , Koordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist."

Elina (25) , Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau: "Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will."

Emily (23) , Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich): "Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe."

Franziska (26) , Erzieherin aus Kassel: "Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen."

Giannina (21) , Studentin aus Viersen: "Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin."

Irina (29) , Fotografin und Brautstylistin aus Leipzig: "Ich möchte ganz klassisch erobert werden."

Jana-Maria (29) , Unternehmerin aus Marbella: "Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will."

Jenny (22) , Zugbegleiterin aus Dortmund: "If you never go you will never know."

Josephine (25) , Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren: "Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten."

Lara (23) , Studentin aus Memmingen: "Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen."

Natalie (24) , Teamassistentin aus Erlangen: "Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen."

Nele (28) , Unternehmerin aus Hamburg: "Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit."

Susanna (27) , Social Media Managerin aus Hamburg: "Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme."

Valeria (22) , Studentin aus Berlin: "Manchmal geht mein mexikanisches Temperament mit mir durch."

Vivian (28) , Model aus Moers: "Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen."

Yasmin (23) , Dualstudentin aus Fürth: "Mich könnte man in der Wüste aussetzen - ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen."

Und die sucht auch das "Objekt der Begierde" in Staffel zwölf: Dominik Stuckmann ist 29 Jahre alt, lebt auf Gran Canaria und in Frankfurt am Main. Der Unternehmer und IT-Spezialist ist seit neun Monaten Single.

"Bachelor" Dominik sucht bei RTL seine Liebe. Bild: RTL

Das liegt aber laut seiner Aussage lediglich daran, dass er sich in den vergangenen Monaten in die Arbeit gestürzt hat. Zudem ist er leidenschaftlicher Tischtennis-Spieler, mag Fußball und Angeln.

Bachelor 2022: Wann sind die Sendetermine?

Und nun sucht er die passende Frau: Diese sollte idealerweise nach dem Gang vor den Traualtar eine "geile Party" mit ihm feiern und auch seine beste Freundin sein. Denn: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch." Ob die Zukünftige dann auch in Mexiko dabei ist? Das erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer bald. Die Sendetermine sind ab dem 26. Januar um 20.15 Uhr auf RTL, immer mittwochs.

Die kompletten Bachelor-Folgen gibt es auf TVNow zu sehen.