Heftiger Sturm fegt komplettes Dach von Halle weg - Sturm-Schaden in Millionen-Höhe

Ein starker Sturm hat in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) das Dach einer Halle abgedeckt und Hunderte Meter weit getragen. Die Sturm-Schäden gehen in die Millionen.

06.08.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Im baden-württembergischen Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ist bei einem heftigen Sturm das komplette Dach einer Materialhalle weggefegt worden. Es wurde über 300 Meter weit getragen und blieb in einem Maisfeld liegen, berichtet die Polizei Ravensburg. Das Dach stach dann "auf ganzer Länge in eine Wiese eins", heißt es. Zwei Holzträger sei dabei senkrecht in die Erde gestochen. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Bad Wurzach: War es ein Tornado?

Zunächst sprachen die Ermittler sogar von einem Tornado. Dies wurde aber korrigiert: "Nach Auskunft eines Wetterexperten handelte es sich um keinen Tornado", berichtet die Polizei am Samstagmorgen.

Nach Sturm: Schaden in Millionenhöhe

Nach einer ersten Schätzung belaufe sich der Schaden auf etwa eine Million Euro, allerdings sei das tatsächliche Ausmaß noch unklar, da zuerst ein Statiker das Gebäude begutachten müsse, hieß es. Aus dem Stadtteil Eintürnen sei den Beamten zudem ein weggeflogenes Blechdach einer Maschinenhalle gemeldet worden.

Der starke Sturm entwurzelte zudem einige Bäume und herunterfallende Äste beschädigten geparkte Autos. Weitere größere Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Abend vor starken Gewittern mit örtlichen Blitzeinschlägen und Platzregen im Regierungsbezirk Tübingen gewarnt. Im Allgäu gab es am Freitagabend auch Gewitter und starke Regenschauer - Einsätze oder größere Schäden gab es aber nicht. (mit dpa)

Lesen Sie auch