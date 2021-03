Unbekannte haben von Mittwochabend auf Donnerstagnachmittag einen Bagger in Friedrichshafen von einer Obstwiese gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

19.03.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Weil Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag einen Bagger in Friedrichshafen gestohlen haben, ermittelt nun die Polizei Friedrichshafen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise.

Die Unbekannten stahlen den kleinen roten Raupenbagger der Marke "GEHL" laut Polizei von einer Obstwiese in der Prälat-Lutz-Straße. Den ersten Ermittlungen zufolge setzten die Täter die etwas ältere Baumaschine vom Typ "Gehlmax Minibagger 1,5t" in Betrieb und luden diese dann auf einem nahegelegenen Feldweg auf einen Anhänger auf, bevor sie in Richtung Hirschlatt wegfuhren.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Baggers geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

