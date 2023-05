Bahnstreik von Sonntag bis Dienstag: Diese Rechte haben Sie, wenn Ihr Zug nicht fährt

Wieder mal Bahnstreik: Von Sonntag, 14.5., bis Dienstag, 16.5., gibt es wieder Probleme im Bahnverkehr. Welche Rechte habe ich bei einem Streik bei der Bahn?

11.05.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Der nächste Bahnstreik steht vor der Tür. Mit einem bundesweiten Warnstreik will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend für 50 Stunden lahmlegen.

Immerhin: Bei größeren Ausfällen und Verspätungen bei der Bahn gibt es Geld zurück. Was Betroffene wissen sollten.

Wann wird bei der Bahn gestreikt?

Von Sonntag, 22 Uhr bis Dienstagabend um 24 Uhr ist der nächste Bahnstreik in Deutschland.

Betroffen sind Fern-, Regional- und Güterverkehr. Mehr Infos dazu hier.

Zumindest am Wochenende wird der Warnstreik nach Einschätzung der Bahn noch keine Auswirkungen auf den Zugverkehr haben. "Den Sonntag würde ich, nachdem was ich jetzt weiß, durchaus als verkehrssicher ansehen wollen", sagte Personalvorstand Martin Seiler. Ab Montag aber werde der Warnstreik zu "erheblichen Auswirkungen" führen.

Wo gibt es aktuelle Infos zum Bahnstreik?

Reisewillige sollten zunächst einen Blick auf die Infoseiten der Bahn werfen. Dort gibt es in der Regel allgemeine Infos und Neuigkeiten über betroffene Verbindungen, Verspätungen, Zugausfälle und etwaige Alternativen, so die Verbraucherzentralen.

Wer sich telefonisch über die Auswirkungen des Streiks der EVG auf den Bahnverkehr informieren will, kann die Hotline der Bahn nutzen. Die kostenfreie Hotline erreicht man unter der Nummer 08000-996633.

Ich habe schon eine Zugreise gebucht. Was mache ich mit Zugtickets?

Alle Fahrgäste, die ihre vom 14.05.2023 bis 16.05.2023 geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 11.05.2023 gebuchtes Ticket im Fernverkehr und Nahverkehr ab sofort bis einschließlich 14.05.2023 flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Warum wird bei der Bahn gestreikt?

Mit dem Streik erhöht die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren Druck in den laufenden Tarifverhandlungen im Bahnsektor. Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

Am Bahnhof gestrandet: Zur Not die Nacht im Hotel verbringen

Gestrandeten muss die Bahn Ersatzverkehr oder, wenn die Fahrt am selben Tag nicht möglich oder zumutbar ist, eine Unterkunft anbieten. Vor einer selbst organisierten Alternative habe beides Vorrang, so die Deutsche Bahn. Die Fahrt vom und zum Bahnhof muss von der Bahn organisiert werden.

Wer sich selbst eine Übernachtungsmöglichkeit suchen muss, sollte sich auf jeden Fall bestätigen lassen, dass die Bahn an diesem Tag keine Fahrt durchführen wird und auch keine Unterkunft bereitstellen kann. Die Rechnung des Hotels sollte aufbewahrt werden, um sie im Nachgang einreichen zu können.

Bahnstreik: Mit welchen Entschädigungen kann ich rechnen?

Kommt man nicht pünktlich ans Ziel, kann der Fahrpreis je nach Höhe der Verspätung teilweise erstattet werden.

Kommt die Bahn zwischen 60 und 119 Minuten zu spät am Zielbahnhof an, sind es 25 Prozent des Ticketpreises

ab einer Verspätung von 120 Minuten sind es 50 Prozent.

Zudem gilt: Ab einer Verspätung von mehr als einer Stunde müssen dem Reisenden "Mahlzeiten und Erfrischungen in einem angemessenen Verhältnis zur Wartezeit" angeboten werden.

Im Detail kann man die Fahrgastrechte etwa auf der Website der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personennahverkehr nachlesen: www.soep-online.de/rechte-bahnreisen/

Bahnstreik: Wie komme ich an meine Entschädigung?

Die Entschädigungen muss man ebenfalls über einen Online-Antrag oder das Fahrgastrechte-Formular beantragen. Ratsam ist, sich Verspätung von einem Mitarbeitenden der Bahn bestätigen zu lassen. Ist dafür niemand greifbar oder ist die Schlange am Bahnhof zu lang, sollten Betroffene als Beleg zumindest Fotos von Anzeigetafeln machen. Auch Screenshots in der App oder von der Website helfen dabei, Verspätungen oder Zugausfälle zu dokumentieren, raten Verbraucherschützer.

Am Streiktag ins Auto wechseln - gute Idee?

Wer dem Streik aus dem Wege gehen will und aufs Auto umsteigt, sollte Staus und längere Fahrtzeiten einkalkulieren.

Auto statt Zug: Zahlt die Bahn?

Nein, Kosten für die Autonutzung kann man sich nicht von der Bahn erstatten lassen.