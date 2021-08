Streik bei der Bahn hat begonnen - Stellwerke in Memmingen und Mindelheim betroffen

Der Streik bei der Deutschen Bahn führt heute Morgen auch im Allgäu zu massiven Verspätungen. Viele Züge fallen ganz aus. Unser Newsblog.

11.08.2021 | Stand: 07:11 Uhr

Bahnstreik 2021 in Deutschland: Am heutigen Mittwoch und am Donnerstag wird nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn tatsächlich fahren. Das teilte das Unternehmen mit.

Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, so das Unternehmen weiter.

Mittwoch, 10. August, 6.40 Uhr: Streik: Viele Zugausfälle in der Region

Im Allgäu kommt es aufgrund des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu zusätzlichen Zugausfällen, teilt die Bahn mit. Der Grund: Von den Streikmaßnahmen seien auch die die Stellwerke in Mindelheim und Memmingen betroffen. Ein zusätzlicher Busnotverkehr sei angefragt, aber noch nicht bestätigt. Ein Blick auf bahn.de verdeutlicht: Wer aktuell etwa mit dem Zug über Memmingen nach Augsburg oder München will, findet kaum eine funktionierende Verbindung. Da ist Geduld gefragt - oder im besten Fall ein anderes Reisemittel.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt auf bahn.de vergewissern, ob ihr Zug fährt.

Mittwoch, 10. August, 6.30 Uhr: Streik im Personenverkehr der Bahn hat begonnen

Der angekündigte Bahnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat offenkundig begonnen. Der Ersatzplan sei angelaufen, teilte ein Bahnsprecher am frühen Mittwochmorgen mit. "Erste Auswirkungen des Streiks sind spürbar".

Obwohl die GDL in der Nacht für Auskünfte nicht erreichbar war, standen am Mittwochmorgen die Personenzüge in vielen Bahnhöfen still, Bahnsteige waren leer, wie Fotos zeigten. "Zug fällt aus", war vielfach an den Anzeigetafeln zu verschiedenen Reisezielen zu sehen. Der Ausstand soll bereits am Mittwoch um 02.00 Uhr begonnen haben. Schon seit Dienstagabend bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr.

Die GDL kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge des Streiks möglich.

Dienstag, 10. August, 19.55 Uhr: Streik bei der Bahn hat begonnen - zunächst nur Güterverkehr

Bei der Deutschen Bahn hat am Dienstagabend der angekündigte Streik begonnen. Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ließen zunächst Güterzüge stehen, wie eine Sprecherin bestätigte. Im Personenverkehr sollte der Streik in der Nacht zu Mittwoch beginnen.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte vorab gewarnt, die schwierige Erholung der Wirtschaft werde durch die Folgen des Arbeitskampfes gefährdet. Hintergrund ist der Tarifkonflikt der GDL mit der Deutschen Bahn. Dabei geht es um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

Dienstag, 10. August, 16.50 Uhr: Bahn schaltet Hotline für Bahnreisende

Für Reisende, die vom Bahnstreik 2021 betroffen sind, hat die deutsche Bahn eine Hotline eingerichtet. Wer sich telefonisch über die aktuelle Verkehrslage und die Auswirkungen des Streiks auf den Bahnverkehr informieren möchte, kann die kostenfreie Nummer 08000-996633 anrufen.

Dienstag, 10. August, 14.50 Uhr: Fahrgastverband: Streik trifft S-Bahnen und viele Regiozüge in Bayern

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL wird auch den Verkehr der Deutschen Bahn in Bayern ausbremsen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug fahren und der Regionalverkehr stark eingeschränkt werde. Notfahrpläne seien in Arbeit.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Lukas Iffländer, sagte: "Wahrscheinlich trifft es in München und Nürnberg die S-Bahn." Er rechnet mit einer massiven Ausdünnung, verkürzten Strecken und längeren Taktzeiten.

Im Regionalverkehr seien auf vielen Strecken Privatbahnen unterwegs, die von der GDL nicht bestreikt werden und "halbwegs normal fahren" dürften. Aber der Ausfall vieler S-Bahnzüge werde wohl dazu führen, dass sie voller und weniger pünktlich seien. Am schwersten werde es wohl Nürnberg treffen, weil im Regionalverkehr nach Stuttgart keine privaten Bahnbetreiber fahren, sagte Iffländer. Bayern habe im Vergleich mit anderen Bundesländern immerhin den Vorteil, dass die Deutsche Bahn hier noch viele Beamte im Einsatz habe, die nicht streikten.

Im Fernverkehr wolle die DB lange Züge einsetzen. Zwischen Nürnberg und München könnten die ICE möglicherweise im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Dienstag, 10. August, 14.05 Uhr: Bahn streicht 75 Prozent seiner Fernzüge

Wegen des Lokführerstreiks hat die Deutsche Bahn für Mittwoch und Donnerstag 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Einen weitgehend störungsfreien Verkehr erwartet die Bahn erst wieder für den Freitag, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte.

Priorität haben nach Bahn-Angaben die besonders stark genutzten Verbindungen wie zwischen Berlin und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Ziel sei ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen auf den Hauptachsen.

Trotz des Ersatzfahrplans könne man nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Die Bahn bat daher, Reisen möglichst zu verschieben.

Fahrgäste, die im Zeitraum vom Mittwoch, 11. August, bis Freitag, 13. August, ihre Reise wegen des Streiks verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich Freitag, 20.08.2021, entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.

Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken. Es gehe in den Metropolregionen und im ländlichen Raum darum, ein Grundangebot für Schüler und Pendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beizubehalten.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL): Bei der Urabstimmung haben sich 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Streik ausgesprochen. Bild: Arne Dedert, dpa

Dienstag, 10. August, 11.10 Uhr: GDL ruft zu zweitägigem Streik im Personenverkehr auf

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19.00 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 2.00 Uhr. Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert.

Dienstag, 10. August, 9.30 Uhr: Diese Rechte haben Sie, wenn Ihr Zug nicht fährt

Bei größeren Ausfällen und Verspätungen bei der Bahn gibt es Geld, auch Taxifahrten sind unter Umständen eine Option. Was Betroffene des Bahnstreiks 2021 wissen müssen.