Bayern-Wetter morgen 7. Februar 2023: Es wird sonnig!

Das Wetter wird freundlich - doch mancherorts muss sich die Sonne durch den Nebel kämpfen. Der Wetterbericht für Bayern für Dienstag und die kommenden Tage.

06.02.2023 | Stand: 10:12 Uhr

In den kommenden Tagen wird es in Bayern freundlich, der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in seinem Wetterbericht für den Freistaat von "viel Sonne". Doch am Dienstag könnte die Sonne mancherorts länger auf sich warten lassen. Hier kommt der Bayern-Wetterbericht für Dienstag, den 7. Februar 2023, und die kommenden Tage.

Bayern-Wetter am Dienstag, 7. Februar: Sonne setzt sich durch

Am Dienstag scheint über Bayern die Sonne. Nur hin und wieder sind hohe Wolkenfelder zu sehen. Und im westlichen Alpenvorland muss sich die Sonne erst einmal durch Hochnebel kämpfen. Das kann sich laut DWD in manchen Landstrichen bis in den Nachmittag ziehen. Dann macht sich aber auch dort strahlender Sonnenschein breit.

Die Temperaturen bleiben dennoch winterlich, nicht fern vom Gefrierpunkt: In den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen erreichen sie minus drei Grad, westlich des Spessarts steigen sie auf plus fünf Grad. Mäßiger, in Böen auffrischender Nordostwind weht.

Die Nacht zum Mittwoch wird überwiegend klar, nur am Alpenrand kann es zu vereinzelten Hochnebelfeldern kommen. Der klare Himmel lässt die Temperaturen sinken: Zwischen minus fünf und minus zehn Grad kalt wird es in der Nacht. In Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes warnt der DWD vor strengem Frost bis minus 14 Grad.

Bayern-Wetter am Mittwoch und Donnerstag: Viel Sonnenschein und eisige Temperaturen

Der Mittwoch hält es mit dem Wetter wie der Vortag. Auch hier heißt es vom DWD: "viel Sonne". Lediglich im Vorland ist anfangs teils mit Hochnebel zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von minus drei Grad in den Alpen und am Bayerwald bis minus drei Grad in Mainfranken. Es weht ein Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag wird es wieder klar und kühlt ab auf minus fünf bis minus zehn Grad, in den Alpentälern bis zu minus 13 Grad.

Am Donnerstag wird erneut viel Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal minus ein bis plus drei Grad. Auch die Nacht auf Freitag wird erneut klar und kalt.