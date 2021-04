Willi Herren soll um 11.11 Uhr beerdigt werden

Nach dem Tod des "Promi unter Palmen"-Stars wird über mögliche Details der Beerdigung gesprochen.

Der im Alter von 45 Jahren gestorbene "Lindenstraßen"-Schauspieler Willi Herren soll nach Möglichkeit um 11.11 Uhr beerdigt werden. "Das würde zu ihm als Kölner Jeck passen", sagte am Montag die Managerin seiner Frau Jasmin Herren. Es sei aber noch alles andere als sicher, dass das auch klappen werde. "Das Problem ist, wir haben Corona", sagte sie. Naheliegend sei, dass kölsche Lieder gesungen würden. Schön wäre auch, wenn man eine Kutsche mit zwei Pferden bekommen könne. "Aber sicher ist noch nichts." Zunächst hatte RTL berichtet.

Wann wird Willi Herren beerdigt?

Auch der Tag der Beerdigung stehe noch nicht fest, sagte die Managerin. Bestattet werde solle Herren auf dem Kölner Melatenfriedhof. Dort ruhen unter anderem der Comedian Dirk Bach, Sexberaterin Erika Berger und Volksschauspieler Willy Millowitsch. Herren war am vergangenen Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben.

