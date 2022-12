Bei Netflix können bald Fitness-Videos gestreamt werden

Netflix erweitert sein Angebot und bietet künftig Fitnesskurse an. Das Angebot wird rechtzeitig zum Neujahrsvorsatz der Menschen verfügbar sein.

22.12.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Netflix steigt in den Fitnessbereich ein. Der Streamingdienst gab am Mittwoch bekannt, dass alle Kunden bald Folgen von "Nike Training Club" streamen können. "Es ist nicht immer einfach, sich zum Training zu motivieren, aber die Möglichkeit, die Anstrengung zu spüren und dann direkt in eine der Lieblingssendungen überzugehen, hat einen gewissen Reiz", schreibt Netflix in einem Blogbeitrag: "Und genau das können Sie jetzt tun." Die neue Serie für alle Fitness-Fans wird noch in diesem Jahr anlaufen.

Netflix: Ab dem 30. Dezember 2022 können Fitness-Videos gestreamt werden

Die erste Serie von Fitnesskursen soll am 30. Dezember 2022 starten. Netflix will eine zweite Serie dann im Jahr 2023 veröffentlichen. Ein genaues Datum steht dafür noch nicht fest. Klar ist, dass der Streamingdienst zum Jahresende rund 30 Stunden an Trainingseinheiten veröffentlichen wird. Um diese zu finden, müssen Netflix-User einfach nur "Nike" in die Suche eingeben.

Die Work-outs für alle Fitness-Levels werden bei Netflix in mehreren Sprachen für Kunden mit allen Tarifen zu sehen sein. Die erste Staffel umfasst 45 Episoden. Es handelt sich nicht um den ersten Ausflug in gesundheitsbezogene Inhalte, den Netflix unternimmt. Im letzten Jahr führte das US-Unternehmen Achtsamkeits- und Meditationsinhalte von Headspace ein.

Netflix-Work-out-Videos: Was ist Nike Training Club?

Nike Training Club stellt eine App dar, welche Work-outs für Menschen mit allen Fitnessstufen bietet. Sie werden von zertifizierten Nike-Trainern geleitet und können zu jeder Zeit per VoD angesehen werden. Krafttrainings werden genauso angeboten wie hochintensive Work-outs und Yoga. Bei Netflix werden unter anderem folgende Kurse zu sehen sein:

Kickstart Fitness with the Basics

Two Weeks to a Stronger Core

Fall in Love with Vinyasa Yoga

HIIT & Strength with Tara und Feel-Good-Fitness

Nike Training Club bei Netflix streamen: Zeitpunkt ist wohl kein Zufall

Der Einstieg in den Fitnessbereich passt zur jüngsten Entwicklung von Netflix. Der Streamingdienst versucht sich breit aufzustellen und sich immer weiter von seinem Kerngeschäft, Serien und Fernsehsendungen, zu entfernen. In diesem Zuge ist auch der Start von NetflixGames zu sehen. Mit dem Programm wagte sich Netflix in die Gaming-Welt. Womöglich plant der Streamingdienst ein Konkurrenzangebot zu Apple Fitness+ und Peloton. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Netflix bald auch eigene Fitnessinhalte produzieren wird.

Eines dürfte in jedem Fall kein Zufall sein: der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Fitnesskurse. Das Arbeiten an der eigenen Fitness ist wohl der häufigste Neujahrsvorsatz, der weltweit gewählt wird. Mithilfe von Netflix kann dieser dann im Jahr 2023 in die Tat umgesetzt werden.