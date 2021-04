Bekannter Anwalt in Norwegen erschossen - Sohn unter Tatverdacht

Der norwegische Anwalt Tor Kjærvik ist am Montagabend in Oslo mit Schüssen umgebracht worden. Sein Sohn steht mit der Tat in Verbindung.

13.04.2021 | Stand: 16:43 Uhr

In Norwegen ist ein bekannter Anwalt erschossen worden. Der 70-jährige Tor Kjærvik wurde am Montagabend bei Schüssen in einer Wohnung in Oslo getötet, wie die Polizei der norwegischen Hauptstadt am Dienstagmorgen bestätigte. Ein Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wurde unter dem Verdacht festgenommen, Kjærvik getötet zu haben.

Bei ihm handele es sich um den Sohn des Anwalts, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Er sei verhört worden, habe sich selbst mit der Tat in Verbindung gebracht und werde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Genauere Einzelheiten zum Tatverlauf nannte die Osloer Polizei bislang nicht.

Einer der bekanntesten Strafverteidiger Norwegens

Kjærvik zählt zu den bekanntesten Strafverteidigern Norwegens. Er galt als ruhig und besonnen, wie der Rundfunksender NRK in einem Porträt schilderte. Im Laufe seiner Karriere hat er viele Angeklagte in Kriminalfällen verteidigt, die in seinem Heimatland größere Wellen schlugen.

Lesen Sie auch: Ein Toter bei Schüssen an High School im US-Bundesstaat Tennessee