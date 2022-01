"Endlich Leben": Neue Bergdoktor-Folge mit viel Beziehungsdrama - und einem Tatort-Star

Nach dem dramatischen Ende der ersten Folge der neuen Bergdoktor-Staffel geht es für Martin Gruber in der 2. Folge heute nicht weniger turbulent weiter.

27.01.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Die erste Folge der neuen Bergdoktor-Staffel endete für Martin Gruber (Hans Sigl) mit einem Schock: seine ehemalige Geliebte Franziska (Simone Hanselmann), die von ihm ein Kind erwartet, wurde auf dem Flug in die USA ohnmächtig. Nun liegt die Schwangere in der zweiten Folge ("Endlich Leben") auf der Intensivstation.

Klar, dass Mutter Thea Hochstetter (Claudia Wenzel) alles andere als erfreut reagiert, als Martin auf einen Krankenbesuch ihrer Tochter vorbeikommt. Denn: der Arzt hatte Franziska die Flugtauglichkeit attestiert. Deren Mutter verweigert Martin den Zugang zu ihrer Tochter - und zwar so vehement, dass es die Frage aufwirft: Steckt etwa mehr hinter der Ablehnung?

Bergdoktor Staffel 15: Das passiert heute in der zweiten Folge "Endlich Leben"

Nichtsdestotrotz macht sich Dr. Gruber Vorwürfe wegen seines offenbar falschen Attests. Wie konnte es dazu kommen, dass sich der sonst so versierte Mediziner bei seiner Diagnose irrte? Sorgen bereitet Martin außerdem eine andere Patientin: die junge Chiara Engl (Leonie Wesselow). Die zeigt nach einer Herztransplantation vor elf Monaten plötzlich Abstoßungsreaktionen. Für Chiara und ihre Eltern Gero und Maren (Matthias Komm und Ann-Kathrin Kramer) bricht eine Welt zusammen.

Doch statt den Symptomen auf den Grund zu gehen, weigert sich Chiara zum Entsetzen ihrer Eltern, sich weiter von Dr. Gruber untersuchen zu lassen. Stattdessen will die junge Frau endlich ihr eigenes Leben führen, fern von der elterlichen Sorge und der Angst um ihre Gesundheit. (Lesen Sie auch: Hans Sigl hat 20 Kilo abgenommen: "Bergdoktor"-Schauspieler hält sein Gewicht)

"Endlich Leben": Der Kampf einer jungen Frau um Selbstbestimmung

Während ihr Wunsch nach Freiheit bei ihren Eltern auf wenig Verständnis stößt, findet Chiara bei dem geheimnisvollen Lukas (Felix Mayr) ein offenes Ohr. Der junge Mann lebt in einer Hütte am See und verstärkt in der Kranken die Sehnsucht nach dem Unbekannten. Geheimnisumwittert ist auch eine zweite neue männliche Bekanntschaft in Chiaras Leben: Wer ist Marko (Matti Schmidt-Schaller), dem sie scheinbar mehrfach zufällig begegnet und der offensichtlich ihre Nähe sucht?

Ein Tatort-Schauspieler beim Bergdoktor, Staffel 15: Susanne (Natalie O'Hara) macht in einem Wellness-Hotel Bekanntschaft mit ihrem interessanten und charismatischen Zimmernachbarn Clive (Dominic Raacke). Bild: Erika Hauri, ZDF

Lesen Sie auch

Neue Staffel Bergdoktor 2022 Wird der Bergdoktor 2022 heiraten? Hauptdarsteller Hans Sigl verspricht rührende Momente in der 15. Staffel

Als Chiara jedenfalls beschließt, ihre Sachen zu packen, um mit Lukas quer durch Europa zu reisen, ist für Martin Gruber klar: Der Bergdoktor muss dringend eingreifen, um das Leben seiner Patientin zu retten. (Lesen Sie auch: "Bergdoktor" Hans Sigl zur Corona-Impfung: "Ich vertraue meinem Hausarzt")

Bergdoktor Handlung: So geht es mit Hans, Linn, Lilli und Lisbeth weiter

Nicht nur der Alpin-Arzt hat mit privaten Turbulenzen zu kämpfen. Bruder Hans (Heiko Ruprecht) und Arzthelferin Linn (Andrea Gerhard) sind noch in der Annäherungsphase und versuchen herauszufinden, ob sie als Paar tatsächlich funktionieren. Gut, dass die beiden bald sturmfreie Bude haben.

Denn Tochter Lilli (Ronja Forcher) will die Eröffnungsparty von Roberts (Timon Ballenberger) Werkstatt besuchen, dem jungen Mann, mit dem sie sich schon länger trifft. Netterweise nimmt sie Oma Lisbeth (Monika Baumgartner) gleich mit. Damit sollte einem romantischen Abend zwischen Hans und Linn nichts mehr im Weg stehen. Doch erfahrene Bergdoktor-Zuschauer ahnen bereits: So unkompliziert wird der Abend gewiss nicht ablaufen.

Schauspieler beim Bergdoktor: Tatort-Ermittler verdreht Susanne den Kopf

Liebesglück winkt dagegen tatsächlich bei der von Hans verschmähten Susanne (Natalie O'Hara): Die hat sich aus dem anstrengenden Wirthaus-Alltag erst einmal zurückgezogen und versucht sich im Wellnesshotel erst einmal seelisch wie körperlich zu erholen. Ein ebenso attraktiver wie charmanter Zimmernachbar Clive (Tatort-Schauspieler Dominic Raacke) sorgt da für willkommene Abwechslung.

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt

1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF 2 von 13 Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann set@setphoto.de Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann set@setphoto.de 3 von 13 Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF 4 von 13 Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl 5 von 13 Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 6 von 13 Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 7 von 13 Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF 8 von 13 Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF 9 von 13 Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF 10 von 13 Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF 11 von 13 Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF 12 von 13 "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF 13 von 13 Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF 1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF

Ob sich hier wohl eine neue Liebschaft anbahnt? Wünschen würde man es als Zuschauer der sitzengelassenen Susanne allemal. (Lesen Sie auch: Bergdoktor-Autor aus München: Ideen für neue Patienten holt er aus der Zeitung)

Hans Sigl, Claudia Wenzel, Dominic Raacke: Diese Darsteller treten heute in der zweiten Folge auf

Neben den Darstellern des Hauptcasts dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf folgende Schauspieler freuen:

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl)

Hans Gruber (Heiko Ruprecht)

Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller)

Lilli Gruber (Ronja Forcher)

Susanne Dreiseitl (Natalie O'Hara)

Thea Hochstetter (Claudia Wenzel)

Chiara Engl (Leonie Wesselow)

Maren Engl (Ann-Kathrin Kramer)

Gero Engl (Matthias Komm)

Clive (Dominic Raacke)

Bergdoktor Sendetermin 2. Folge: Hier sehen Sie "Endlich Leben"

"Endlich Leben" läuft am Donnerstag, 27. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF. Ungeduldige Fans können die neue Folge der aktuelle Staffel der Arzt-Serie aber bereits jetzt kostenlos in der ZDF-Mediathek im Stream ansehen. Die 88-minutenlange zweite Folge ist dort noch bis zum 27. Januar 2023 verfügbar. (Lesen Sie auch: Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl bekommt neue Unterhaltungsshow auf RTL)