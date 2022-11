16. Staffel von "Der Bergdoktor" startet früher als gedacht: Was Zuschauer jetzt wissen sollten

Die letzten Dreharbeiten zu "Der Bergdoktor" laufen noch, doch bald startet die 16. Staffel. Wie wird es mit Martin Gruber weitergehen? Was bisher bekannt ist.

04.11.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Schock für eingefleischte "Bergdoktor"-Fans: Im Finale der 15. Staffel hat sich Martin Gruber (Hans Sigl) nicht nur von seinem Sohn trennen müssen, sondern auch von seiner Verlobten Franziska. Wie es mit dem alpinen Arzt weitergeht, erfahren Zuschauer in der neuen Staffel - und auf Instagram. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann kommt die 16. Staffel Bergdoktor?

Im Mai 2022 haben die Dreharbeiten zur neuen Staffel in Elmau begonnen. Jetzt steht fest, wann die neuen Folgen im TV zu sehen sein werden: Am 29. Dezember 2022 startet die 16. Staffel im ZDF. Die neuen Folgen kommen wie gewohnt immer donnerstags um 20.15 Uhr. Für Fans des Bergdoktor gibt es außerdem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Die erste Folge der neuen Staffel ist schon ab 22. Dezember 2022 in der Mediathek online verfügbar.

Insgesamt acht Folgen hat die neue Staffel. Ursprünglich hatten Fans der Serie gedacht, dass sie die neuen Folgen wie gewohnt erst im kommenden Jahr 2023 zu sehen bekommen. 2023 soll es allerdings kein Winterspecial geben. Wie das ZDF gegenüber TV Movie erklärt, sei stattdessen eine zusätzliche Folge für die neue Staffel geplant.

Bergdoktor Staffel 16: Was ist zur Handlung bekannt?

Wie genau es mit Martin Gruber, seiner Familie und seinen Freunden weitergeht, ist noch streng geheim. Erste Hinweise von den Darstellern der Serie gibt es allerdings. Auf Instagram zeigt sich Dr. Gruber alias Hans Sigl nämlich mit ungewöhnlichem Look: Zottelfrisur und Bart lassen mutmaßen, dass Martin der doppelte Verlust sehr zusetzt.

Sorgen um die beliebte Fernseh-Figur müssen sich Fans aber vermutlich nicht machen. Denn nachfolgende Beiträge zeigen wieder einen Bergdoktor, wie ihn die Zuschauer üblicherweise kennen: glatt rasiert und mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Wer die vorangegangenen Staffeln kennt, ahnt sowieso, dass Martin Gruber vor lauter heiklen Patienten die Zeit zum Trauern fehlt.

Welche Schauspieler sind bei der neuen Bergdoktor-Staffel dabei?

Diese Darsteller und ihre Rollen treten auch in Staffel 16 auf (Auswahl):

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Andrea Gerhard als Linn Kemper

Natalie O'Hara als Susanne Dreiseitl

Abschied nehmen müssen Fans dagegen von Martins einstiger Verlobten Anne Meierling (gespielt von Ines Lutz) und ihrer Kontrahentin Franziska Hochstetter. Diese wurde von Simone Hanselmann verkörpert.

Wie endet der Bergdoktor Staffel 15?

Es hatte sich lange angekündigt, doch trotz aller Fan-Hoffnungen gab es im Finale der vergangenen Staffel kein Happy End für den Bergdoktor. Nachdem sich Ex-Freundin Franziska nicht von ihrem Vorhaben abbringen ließ, mit dem gemeinsamen Sohn in die USA auszuwandern, musste sich Martin von seinem Nachwuchs trennen.

Doch nicht nur ihm machte der Verlust zu schaffen: Martins Verlobte Anne, die sich rührend um den Kleinen gekümmert hatte, ging sichtlich in der Mutterrolle auf. Doch dass Martin ein gemeinsames Kind mit Franziska hatte, konnte Anne nicht überwinden. Sie zog den Schlussstrich und trennte sich von Martin. Dieser blieb mit Tränen in den Augen aufgelöst zurück, nachdem er Annes Abschiedsbrief gelesen hatte.

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt

1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF 2 von 13 Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) 3 von 13 Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF 4 von 13 Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl 5 von 13 Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 6 von 13 Wie geht es in der 16. Staffel vom "Bergdoktor" weiter mit den Vier vom Gruberhof? Auf Hans Gruber (Heiko Ruprecht, links), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) warten einige Herausforderungen. Bild: Stefanie Leo, ZDF (Archiv) Wie geht es in der 16. Staffel vom "Bergdoktor" weiter mit den Vier vom Gruberhof? Auf Hans Gruber (Heiko Ruprecht, links), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) warten einige Herausforderungen. Bild: Stefanie Leo, ZDF (Archiv) 7 von 13 Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF 8 von 13 Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF 9 von 13 Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF 10 von 13 Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF 11 von 13 Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF 12 von 13 "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF 13 von 13 Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF 1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF

Auch die anderen Figuren der beliebten Arzt-Serie stehen in der 16. Staffel vor unerwarteten Herausforderungen. Lilli Gruber hat sich von ihrem Freund Robert getrennt, nachdem sie herausfand, dass er sie belog. Wird sie seiner Werkstatt den Rücken kehren und die Arbeit in Martins Praxis wieder aufnehmen?

Für Martins Bruder Hans und dessen Freundin Linn schien dagegen eigentlich alles gut zu laufen, bis sie eine überraschende Entdeckung machen: Hans Ex-Freundin Susanne hat nun eine Liaison mit Linns Vater. Dass nicht alle Parteien mit dieser Situation umgehen können, hat sich im Finale gezeigt als Martins Sprechstundenhilfe die Flucht ergriff. Auch hier dürfen Zuschauer gespannt sein, wie es mit dem Liebesdrama um die Vier weitergeht.

