Bergsteiger rutscht aus und reißt weitere Alpinisten mit sich - zwei Tote

Beim Aufstieg zum Ortler sind am Sonntag in Südtirol zwei Bergsteiger tödlich verunglückt. Einer davon stammte laut RAI aus München.

03.09.2023 | Stand: 16:01 Uhr

Bergdrama am Ortler, dem höchsten Berg in Südtirol (Italien). Zwei Alpinisten kamen am Sonntag ums Leben. Bei einem Sturz brachte ein Bergsteiger die beiden Alpinisten zu Fall, die dann tödlich verunglückten.

Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Bergrettung um einen Deutschen und einen Rumänen, der in Italien lebte. Mindestens ein weiterer Kletterer wurde verletzt. Der Ortler ist mit 3905 Metern der höchste Berg in der norditalienischen Provinz. Bei den Toten handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen und einen 46-Jährigen, wie die Internet-Plattform "stol.it" berichtete.

Ein Bergsteiger rutschte auf brüchigem Gelände aus - und reißt andere Mitglieder von Seilschaft mit sich

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge gegen 6.20 Uhr morgens, als zwei Dreier-Seilschaften auf dem Weg zum Gipfel waren. Nach ersten Erkenntnissen kamen sie vom regulären Weg ab, wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eine Bergwacht-Sprecherin schreibt.

Der Ortler von Sulden aus. Bild: realitymaps.app/tourenplaner/

Einer der Begsteiger sei auf brüchigem Gelände ausgerutscht und habe zwei andere mit sich gerissen. Zwei der Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Ein dritter wurde verletzt.

Der tödlich verunglückte Deutsche kam nach einem Bericht des italienischen Fernsehsenders RAI aus München. Die Toten wurden vom Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe wurden ebenfalls leicht verletzt bzw. unter Schock ins Tal gebracht.

Laut einem Bericht von "stol.it" sollen die beiden Verunglückten unabhängig voneinander in Gruppen unterwegs gewesen, aber hintereinander gegangen.

