Bienenvölker im Wert von 10.000 Euro bei Oberteuringen geklaut

Unbekannte haben im Landkreis Ravensburg Bienenvölker im Wert von 10.000 Euro entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

15.03.2021 | Stand: 16:53 Uhr

Bislang Unbekannte haben Bienenvölker im Wert von 10.000 Euro aus einem Bauwagen in Eggartskirch im Landkreis Ravensburg gestohlen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr. Die Täter brachen die Tür des Bauwagens auf und nahmen alle Völker mit. An einem weiteren Bienenstand bei Behweiler stahlen mutmaßlich dieselben Täter neue Holzkisten mit Ablegern der Bienenvölker.

Zeugen nach Diebstahl von Bienenvölkern in Eggartskirch gesucht

Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 0751/803-3333.

Lesen Sie auch: Honig selber machen: Ein Imker aus der Region gibt Tipps