Bikini-Museum ersteigert Badeanzug von Pamela Anderson

Die Badehose von Baywatch-Star David Hasselhoff hat das Haus in Bad Rappenau schon im Sortiment. Für ein attraktives Pendant greift das BikiniArtMuseum nun tief in die Taschen.

05.06.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Sie sprintete darin über den Strand und stürzte sich damit in die Fluten: Der weltberühmte Baywatch-Badeanzug von Pamela Anderson hängt bald im BikiniArtMuseum im baden-württembergischen Bad Rappenau. Das Museum ersteigerte den Badeanzug für 27.500 Dollar (umgerechnet rund 25.700 Euro), wie das Museum am Montag mitteilte.

Das US-Auktionshaus Heritage in Dallas hatte am Wochenende demnach über 900 Raritäten aus gut 100 Hollywoodfilmen und TV-Produktionen wie Star Trek, Batman, Hitchcock oder Dallas Family versteigert. Über 40 Liebhaber hätten für den Baywatch-Anzug geboten, den Pamela Anderson in der NBC-Serie als Rettungsschwimmerin zwischen 1989 und 2001 trug.

Das rote Kleidungsstück werde nun an der Seite der schon vorhandenen Original-Badehose von Baywatch-Kollege David Hasselhoff in Bad Rappenau inszeniert, so das Museum. "Das ist ein weiterer sensationeller Qualitätsbaustein für unser hippes Museum", sagte Museumsdirektor Marco Preißer.