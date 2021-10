Unappetitlicher Polizeieinsatz: Blut tropft aus Fleischtransporter

In einem Fleischtransporter im Landkreis Passau wurden Wannen mit Fleischresten darin entdeckt. Zeugen berichteten, dass Blut aus dem Auflieger tropfte.

04.10.2021 | Stand: 14:28 Uhr

Blutstropfen und übler Geruch aus einem geparkten Kühltransporter haben im Landkreis Passau die Polizei beschäftigt. Zeugen hätten berichtet, dass in Untergriesbach ein Transporter stehe, aus dessen Auflieger Blut tropfe, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten öffneten dann am Sonntagabend die unversperrte Ladeluke und fanden darin mehrere Plastikwannen mit Tierfleisch. Viele Fliegen seien um das Heck des Aufliegers geschwirrt, hieß es.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Fleischresten um Schlachtabfälle handelte, die zu Hundefutter verarbeitet werden sollten. Einige der Wannen seien undicht gewesen. Ob der Halter des Fahrzeugs die nötige Erlaubnis und Handelspapiere für einen solchen Transport hatte, war zunächst unklar. In jedem Fall hätte er den Transporter absperren und verhindern müssen, dass dessen Inhalt auslaufe, teilte die Polizei mit.

