Bob Odenkirk würdigt Unterstützung nach Herzinfarkt

Ein Jahr nach seinem Herzinfarkt am Set der Serie "Better Call Saul" hat US-Schauspieler Bob Odenkirk die Unterstützung seiner Fans gewürdigt.

"Ein Dankeschön an Dich, wer immer Du auch bist", schrieb der 59-Jährige auf Twitter. Er habe mit dem Tod (wörtlich: "quietus") geflirtet, was ihm eine "Welle von Wohlwollen und Wärme" eingebracht habe. "Ich werde mich dieser für immer unwürdig fühlen. Ich werde auch immer dankbar sein und versuchen, sie weiterzugeben."

A Thank You to you, whoever you are. A year ago today I briefly flirted with "quietus" and this elicited a wave of goodwill and warmth towards me. I will forever feel unworthy of it. I will also always be appreciative and look to pass it on. Thank you. No reply necessary.