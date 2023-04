Bodyguard im Schottenrock: Der Mann an der Seite von König Charles III.

Johnny Thompson arbeitet seit Langem für die Königsfamilie und begleitete zuletzt den britischen König auch in Deutschland. Er fiel auf – und hat nun immer mehr Fans.

05.04.2023 | Stand: 08:44 Uhr

Ob auf dem Wochenmarkt in Berlin-Schöneberg, bei König Charles' Rede im Deutschen Bundestag oder bei dessen Besuch eines Ökodorfes in Brandenburg– der einstige Sicherheitsmann und Begleiter des Monarchen, Lieutenant Colonel Jonathan Thompson, war beim Staatsbesuch in Deutschlandüberall mit dabei. Obwohl der 39-Jährige in seiner Rolle eigentlich ein Mann im Hintergrund ist, zog Thompson, besser bekannt als "Johnny", viel Aufmerksamkeit auf sich. Wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten.

Der Grund: sein attraktives Erscheinungsbild. Ein royaler Fan bezeichnete ihn schwärmerisch als "Eye Candy", also Augenschmaus. Ein Spitzname, der seitdem in britischen Boulevardmedien immer wieder zitiert wird. Bereits während der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. im Juni 2022 war der Mann im Schottenrock aufgefallen. Dann rückte er im Rahmen der ersten Audienz der damaligen Premierministerin Liz Truss bei der Queen am 6. September 2022 auf Schloss Balmoral in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit.

Egal ob auf Twitter, Youtube oder TikTok: Thompsons Anhängerschaft wächst stetig. Doch was genau ist die Aufgabe des "heißesten Mann im Kilt", wie ihn eine junge Britin in Sozialen Medien bezeichnete? Der Oberstleutnant des fünften Bataillons des königlichen Regiments von Schottland kümmert sich als "equerry" um Details im täglichen Programm des Königs. Und darüber hinaus um wichtige zeremonielle Ereignisse wie die berühmte Parade "Trooping the Colour". So wurde er dabei gefilmt, wie er ruhig und gelassen ein Gefäß für Stifte entfernte, das auf einem Tisch offensichtlich zu viel Platz weggenommen hatte. Kurz darauf unterschrieb Charles III. die Proklamation, die ihn auch offiziell zum neuen Monarchen machte.

Thompson dient dem britischen Königshaus seit geraumer Zeit. Medienberichten zufolge auch schon als Personenschützer der Queen. Bevor er 2006 in die Armee eintrat, hatte er an der Aberystwyth University im Westen von Wales Wirtschaft, Politik und internationale Beziehungen studiert, wie auf seinem LinkedIn-Profil zu lesen ist. Er soll seit mehr als zehn Jahren verheiratet sein und mit seiner Frau einen Sohn haben.

Ein bekannter Vorgänger auf dem Posten des equerry (in dem Fall von König George VI.) war Peter Townsend, der in den 1950er-Jahren einige Zeit mit Prinzessin Margaret liiert war. Die Liebesbeziehung zerbrach am Widerstand von Kirche und Regierung. Townsend war ein geschiedener Mann, was nicht in Einklang zu bringen war mit einer hervorgehobenen Rolle im Königshaus.

Auf Anfrage unserer Redaktion wollte der Palast nun kaum etwas zu "Johnny", wie ihn selbst eine Palast-Sprecherin nennt, preisgeben. So wollte sie auf die Frage, wie seine Rolle im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten Anfang Mai aussehen werde, nicht weiter eingehen – weil sie keine Informationen zum Ablauf preisgeben dürfe. Angesichts der Tatsache, dass Thompson in den vergangenen Monaten bei wichtigen Anlässen kaum von Charles' Seite gewichen ist, wird er wohl auch bei dessen Krönung präsent sein, etwa bei der Zeremonie am 6. Mai. Sicher sehr zur Freude seiner vielen Fans.