Wirkung, Nebenwirkungen, Zeitpunkt: Die wichtigsten Antworten zur Booster-Impfung gegen Corona

Die Booster-Impfung, also die Auffrischung gegen Corona, wird gerade viel diskutiert. Für wen eignet sie sich? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Welche Nebenwirkungen gibt es?

03.11.2021 | Stand: 17:33 Uhr

Immer mehr Mediziner, aber auch Politiker sprechen sich angesichts der vierten Corona-Welle (alle News dazu hier) für eine sogenannte Booster-Impfung aus, also eine Auffrischung für bereits vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen.

Das wirft allerdings so manche Frage auf. Was ist eine Booster-Impfung genau? Wer bekommt sie, wer nicht? Wann sollte ich zur Auffrischung gehen? Und welche Nebenwirkungen hat sie? Ein Überblick über Fragen und Antworten.

Was bringt eine Auffrischungsimpfung gegen Corona?

Die Booster-Impfung stärkt das Immunsystem nochmals gegen das Sars-CoV-2-Virus. Dafür erhalten vollständig geimpfte Menschen eine weitere Dosis eines zugelassenen Covid-19-Impfstoffs. Der Begriff "Booster" kommt aus dem Englischen und lässt sich zum Beispiel mit "Verstärker" übersetzen.

Für wen empfiehlt sich die Booster-Impfung - und warum?

Der Booster ist nach rund sechs Monaten für alle Geimpften sinnvoll, denn die Schutzwirkung wird dadurch noch einmal verstärkt. Für einige Personengruppen ist der erneute Pieks aber besonders ratsam.

So reagieren Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem , etwa in Folge einer Chemotherapie oder eines angeborenen Immundefekts, teils gar nicht oder nicht richtig auf die Impfung. Bei ihnen sollte man sogar schon 28 Tage nach der zweiten Impfung erneut impfen, rät Immunologe Prof. Carsten Watzl.

, etwa in Folge einer Chemotherapie oder eines angeborenen Immundefekts, teils gar nicht oder nicht richtig auf die Impfung. Bei ihnen sollte man sogar schon 28 Tage nach der zweiten Impfung erneut impfen, rät Immunologe Prof. Carsten Watzl. Eine weitere Gruppe, die im Fokus steht, sind hochbetagte Menschen. Bei ihnen ist der durch die Impfung aufgebaute Immunschutz gegen das Virus im Vergleich zu Jüngeren häufig nicht so hoch und lässt mit der Zeit nach, schreibt das Robert Koch-Institut

Wem empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Auffrischung?

Die Stiko empfiehlt vor allem vier Personengruppen die Booster-Impfung gegen Corona:

Menschen über 70 Jahren

Bewohnern und Betreuten in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen

Pflegepersonal mit direkten Kontakt zu alten Menschen oder anderen Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe

Menschen mit geschwächtem Immunsystem

Welche Impfstoffe werden für die Auffrischung genutzt?

Zur Auffrischung werden nur mRNA-Impfstoffe genutzt, also zum Beispiel Biontech oder Moderna.

Welche Nebenwirkungen kann die Booster-Impfung gegen Corona haben?

Die Impfreaktionen der Booster-Impfung sind mit denen der zweiten Corona-Impfung vergleichbar, heißt es bei der Stiko. Folgende Reaktionen auf eine Auffrischungsimpfung mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer sind laut RKI bekannt:

Schmerzen an der Einstichstelle (83 Prozent)

Schwellung (8 Prozent)

Rötung (5,9 Prozent)

Abgeschlagenheit (63,7 Prozent)

Kopfschmerzen (48,4 Prozent)

Muskelschmerzen (39,1 Prozent)

Schüttelfrost (29,1 Prozent)

Gelenkschmerzen (25,3 Prozent)

Fieber (8,73 Prozent)

Durchfall (8,7 Prozent)

schwere Abgeschlagenheit (4,5 Prozent)

Erbrechen (1,7 Prozent)

schwere Muskelschmerzen (1,4 Prozent)

schwere Kopfschmerzen oder Schüttelfrost (1,0 Prozent)

schwere Gelenkschmerzen (0,3 Prozent)

Diese Impfreaktionen waren größtenteils mild bis moderat und hielten nur wenige Tage an.

Forscher in den USA haben in Studien bei 7,8 Prozent der Drittgeimpften unerwünschte Ereignisse festgestellt, die wohl mit der Impfung zusammenhingen. Dazu gehörten eine Schwellung der Lymphknoten (5,2 Prozent), allgemeines Unwohlsein und andere Nebenwirkungen (2,3 Prozent). Bislang unklar ist, ob es nach einer Auffrischungsimpfung ähnlich wie nach der Zweitimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer in seltenen Fällen zu einer Herzmuskelentzündungen kommen kann.

Was kostet die Auffrischungs-Impfung gegen Corona?

Nichts. Alle Impfungen gegen das Coronavirus, die nach der Impfverordnung durchgeführt werden, sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Das gilt auch für Auffrischungsimpfungen

Kann sich jeder eine Booster-Impfung holen?

Im Prinzip ja. Grundsätzlich haben alle Bürger Anspruch auf eine Corona-Auffrischungsimpfung. Denn die Impfverordnung sieht die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen grundsätzlich für alle vor, für die es zugelassene Impfstoffe gibt. Lediglich die von der Stiko jeweils empfohlenen Impfabstände sind einzuhalten - das schreibt die Impfverordnung ebenfalls vor.

Wichtig zu wissen: Es kann vorkommen, dass Ärztinnen und Ärzte darauf verweisen, dass sie zunächst vor allem die gefährdeten Personengruppen auffrischen möchten. Hier ist also Geduld und Verständnis gefragt.

Der richtige Zeitpunkt: Wann sollte ich mir die Booster-Impfung holen?

Zwischen der ersten abgeschlossenen Impfserie und der auffrischenden Impfung sollten in der Regel sechs Monate liegen.

Ausnahmen gelten für Menschen, die ihre Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben

erhalten haben sowie für Personen mit einer schweren Immunsuppression .

. Beiden Personengruppen wird die Auffrischungsimpfung beziehungsweise die Optimierung der Grundimmunisierung bereits ab vier Wochen nach der ersten abgeschlossenen Impfserie angeboten.

Wo bekomme ich die Booster-Impfung gegen Covid-19?

Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt oder die Hausärztin. Wer dort nicht weiterkommt, kann zum Beispiel bei der kostenlosen Hotline 116 117 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anrufen und nach Terminen fragen.

Eine weitere Anlaufstelle ist das vom Bundesgesundheitsministerium betriebene Portal "zusammengegencorona.de". Dort gibt es zum Beispiel eine interaktive Deutschlandkarte, in der man Links, Telefonnummern sowie konkrete Impfangebote findet.

Ist es schlimm, wenn man zu lange wartet mit der Auffrischung?

Immunologe Carsten Watzl sagt dazu: Die rund sechs Monate Abstand nach der zweiten Impfung seien für Personen ohne Immunschwäche ein Richtwert. Aus immunologischer Sicht sei alles zwischen vier und acht Monaten "wohl okay".

Ob man sich infiziere, hänge aber nicht nur davon ab, wie gut der Immunschutz ist, so der Experte, sondern auch davon, wie stark man dem Virus ausgesetzt ist. "Daher geht aktuell das Infektionsrisiko auch nach oben, wenn die Inzidenzen steigen."

Quellen: RKI, Bundesgesundheitsministerium, dpa