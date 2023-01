Boxende Kängurus krachen auf australischem Campingplatz in ein Zelt

Kängurus sehen ja putzig aus. Aber wehe, der tierische Kollege wird zum Rivalen. Dann geht's zur Sache. Eine Familie in Australien bekam das zu spüren.

24.01.2023 | Stand: 17:01 Uhr

Männer! Ein Verhalten wie in grauer Vorzeit. Könnten die Klappe halten und warten, bis sie den Zuschlag kriegen oder eben nicht. Sich wenigstens an den Tierkollegen aus der Delfin-Abteilung, Team Große Tümmler, orientieren. Die tun sich freundschaftlich zusammen, treffen ein paar Mädels, am Ende wird aus einigen Pärchen was oder halt nicht.

Aber nein, die Känguru-Machos müssen gleich einen auf dicken Beutel machen, den Zuschlag anders definieren und die Fäuste sprechen lassen, um später beim anderen Geschlecht vorzusprechen. Die Tierchen sind ja putzig, aber wehe der Kontrahent steht im Weg ... Einer (menschlichen) Familie in Australien wäre das fast zum Verhängnis geworden.

Ein Campingplatz an der Ostküste, nördlich von Sydney. Mittendrin zwei Kängurus, die wie einst Tyson gegen Holyfield mächtig aufeinander eindreschen. Könnte tatsächlich um ein Weibchen gehen, mutmaßen Fachleute. Ein linker Haken, üble Tritte in die Magengrube, alles dabei.

Ein Camper filmt das Boxdrama der Kängurus mit der Handykamera

Die Kontrahenten driften immer weiter in Richtung einer Wiese ab, verfolgt von der Handykamera eines Campers, der das ganze dokumentiert und später dem Fernsehsender9News zuspielt. Dann taucht am Bildrand ein Zelt auf, in dem eine vierköpfige Familie schlummert. Es macht rumms, und die Boxer landen ineinander verkeilt auf dem Zelt.

Aus dem Innern sind Schreie einer Frau zu hören. Was die Kängurus nicht davon abhält, sich weiter zu prügeln, und einen Augenzeugen zu dem ausgesprochen hilfreichen Ratschlag verleitet: "Halten Sie bloß Abstand!" Danke für nichts.

Das Ende vom Lied: Die Familie ist wohlauf, hat aber einen gehörigen Schreck bekommen. Wer den Boxkampf gewann, ist unklar. Männer!

