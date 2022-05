Brandstiftung am Ballermann: 13 deutsche Mallorca-Urlauber in Haft

Nach einem Brand am Ballermann auf Mallorca drohen 13 deutschen Urlaubern lange Freiheitsstrafen. Sie sollen das Feuer bei einer Party verursacht haben.

Die 13 Mallorca-Urlauber aus Deutschland, ein Kegelclub, waren am Freitag festgenommen worden. Sie werden beschuldigt, am Freitagnachmittag bei einer Party auf dem Balkon ihres Hotels in Ballermann-Nähe Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer Gaststätte geworfen und auch Alkohol darauf gegossen zu haben. Das Dach aus Schilfrohr fing Feuer.

Nach Medienberichten beschädigten die Flammen das Lokal und noch ein weiteres sowie eine angrenzende Wohnung und das Hotel. Es ist von einem Sachschaden von mindestens 150 000 Euro die Rede. Zwei Menschen seien dabei leicht verletzt worden, berichteten Medien.

Den mutmaßlichen Brandstiftern aus Deutschland drohen jetzt auf Mallorca längere Haftstrafen. Wenn sie angeklagt und der fahrlässigen Brandstiftung für schuldig befunden werden, können die Urlauber auf der spanischen Mittelmeer-Insel zu einem Freiheitsentzug zwischen einem und drei Jahren verurteilt werden, wie spanische Anwälte am Montag auf Anfrage erklärten. Bei vorsätzlicher Brandstiftung seien Haftstrafen von bis zu sechs Jahren vorgesehen, hieß es. Und wenn das Gericht der Ansicht sei, dass Menschenleben in Gefahr gebracht wurden, könne das Urteil auch deutlich schärfer ausfallen.

Richter ordnet Untersuchungshaft an nach Brand am Ballermann

Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma ordnete am Samstag für die Touristen Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution an. Die Beschuldigten sollen bei ihrem Verhör durch den Richter von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die Aussage zu verweigern. Der Richter gehe von "gemeinsamer Verantwortung" aus, schrieb die Zeitung "Diario de Mallorca" und berichteten andere Medien unter Berufung auf die Justiz. Woher in Deutschland die Festgenommenen stammen, blieb zunächst unklar.

Die Polizei in Palma wollte dazu keine Angaben machen.

