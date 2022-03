Drama, Baby, Drama: Wie gut wird die neue Staffel von "Bridgerton"? Hit-Serie läuft ab morgen auf Netflix

Als Ende Dezember 2020 die erste Staffel von "Bridgerton" erschien, eroberte die Historien-Serien die Herzen der Zuschauer im Sturm. Innerhalb von 28 Tagen streamten weltweit 82 Millionen Haushalte die Serie, wie Netflix mitteilte. Mittlerweile zählt die Show zu den beliebtesten Titeln aller Zeiten des Streaming-Anbieters. Der kündigte rasch die Fortsetzung an, die nun im März 2022 ausgestrahlt wird. Die wichtigsten Fragen zu Staffel 2 in der Übersicht.

Ende April 2021 begannen die Dreharbeiten für "Bridgerton"-Staffel 2. Das Ergebnis davon sehen Zuschauer ab dem 25. März auf Netflix.

Da "Bridgerton" eine Netflix-Produktion ist, wird auch die neue Staffel exklusiv auf dem Streaming-Dienst angeboten. Auch die bereits angekündigten Fortsetzungen bis Staffel 4 werden nur auf Netflix erscheinen.

Wer die Bücher von Julia Quinn gelesen hat, auf denen die Serie basiert, hatte bereits eine erste Ahnung von der Handlung. Und tatsächlich konzentriert sich die Netflix-Serie offfenbar wie im zweiten Roman der achtteiligen Reihe auf Anthony Bridgerton. Nachdem Daphnes strengem Bruder in Teil 1 nur wenig Liebesglück beschienen war, geht es für den Junggesellen offenbar nicht weniger turbulent weiter:

Als die Debütantin Edwina seine Aufmerksamkeit gewinnt, ist das deren Schwester Kate gar nicht recht. Sie will dem Oberhaupt der Familie Bridgerton einen Strich durch die Rechnung machen. Doch leider stellt sie dabei fest, dass Anthony auch ihr Interesse weckt. Jede Menge Familiendrama, Intrigen und die ein oder andere freizügige Szene scheinen wohl damit erneut für Spannung zu sorgen. (Lesen Sie auch: Keine Zeit, um krank zu sein: In diesem brisanten" Tatort" ermitteln heute Abend die Österreicher)

Neben einigen wohl bekannten Gesichtern wird der Cast von "Bridgerton" einige neue Darsteller beinhalten. Auf diese Schauspieler und ihre Rollen dürfen sich die Zuschauer freuen:

Der Schauspieler Regé-Jean Page hat als Simon Basset, Duke of Hastings nicht nur Daphne Bridgertons Herz höher schlagen lassen. Doch auf den Beau müssen Serienfans in der 2. Staffel leider verzichten. Der Grund liegt zum einen daran, dass sich die Handlung nicht mehr auf Daphne und ihren Duke konzentriert. (Lesen Sie auch: Das sind Gäste und Thema heute bei Markus Lanz am Donnerstag, 24. März 2022)

Doch der Hauptgrund liegt an Hauptdarsteller Page selbst. Laut US-Medienbericht wurde ihm zwar die Möglichkeit geboten als Gaststar zurückzukehren, doch um seine Filmkarriere voranzutreiben, soll er abgelehnt haben. Immerhin scheint sich Page laut Twitter im Guten von den Serienmachern getrennt zu haben:

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family - on and off screen, cast, crew and incredible fans - the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx